Tras asesinato de Carlos Manzo... Gobierno lanza “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”; en esto consiste

Secuelas del magnicidio La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un plan para atender Michoacán tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este martes el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia integral que busca atender las causas de la violencia en el estado, luego del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

La mandataria aseguró que su gobierno trabajará para que la tranquilidad regrese a la entidad sin recurrir únicamente al uso de la fuerza.

Así atenderán Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo

Según explicó, a partir de esta semana su gabinete recorrerá diversos municipios y comunidades del estado para escuchar directamente a las personas: pueblos originarios, mujeres, jóvenes, víctimas, sectores productivos y representantes locales. La intención es construir el plan “desde abajo”, con propuestas surgidas de la sociedad michoacana, para presentarlo de manera formal a finales de esta semana o a inicios de la próxima.

“La paz no se imparte con la fuerza; se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra. Michoacán nunca se ha rendido, y nosotros tampoco”, afirmó Sheinbaum durante su mensaje.

El plan estará sustentado en tres grandes ejes de acción. El primero se refiere a seguridad y justicia, con el fortalecimiento de la presencia de fuerzas federales mediante unidades conjuntas de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y autoridades locales. También se contempla la creación de una fiscalía especializada en delitos de alto impacto, la instalación de mesas de seguridad quincenales, un sistema de alerta para presidentes municipales y el impulso a la denuncia anónima contra la extorsión, uno de los crímenes que más aquejan a la región.

El segundo eje es el desarrollo económico con justicia, que incluirá seguridad social y salarios dignos para los jornaleros agrícolas y trabajadores del campo, así como inversión en infraestructura rural y la formación de polos de bienestar con apoyo del sector productivo, con el fin de impulsar la economía local y reducir la vulnerabilidad ante el crimen organizado.

El tercer eje se enfocará en educación y cultura para la paz, con la creación de escuelas de cultura de paz, centros comunitarios deportivos y culturales, programas de reinserción social y atención a víctimas. Además, se establecerán centros regionales de cultura y memoria, un festival anual de Voces de Michoacán y becas de transporte para estudiantes universitarios, a fin de promover alternativas de vida dignas y espacios de convivencia segura.

Claudia Sheinbaum (Mario Guzmán/EFE)

Sheinbaum confirmó que desde este lunes se reforzó la presencia de fuerzas federales en distintas zonas de la entidad, particularmente en Uruapan, para garantizar seguridad y justicia tras el crimen del edil. Manifestó su solidaridad con la familia de Manzo Rodríguez y con los habitantes del municipio.

“Su cobarde homicidio duele no solo a su familia y a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país. Carlos Manzo representaba a esos hombres y mujeres que sirven a su pueblo con entrega, que creen que la política es para transformar, no para destruir”, expresó.

El Gobierno federal aseguró que el objetivo es recuperar la paz sin militarizar la vida cotidiana, apostando por un enfoque de reconstrucción social y participación comunitaria. Con el inicio de giras y diagnósticos en territorio, el desafío será materializar las propuestas ciudadanas en acciones concretas, en un estado donde la violencia representa uno de los retos más complejos para la nueva administración.