Lilly Téllez increpa a Gerardo Fernández Noroña durante sesión en el Senado: “idiota, imbécil y payaso”

La panista Lily Téllez exige al morenista, Gerardo Fernández Noroña regresar el dinero que se gastó en su viaje a Francia

La tarde de este martes, el recinto del Senado se convirtió en un salón de discusiones cuando la senadora panista Lilly Téllez, tras abordar temas sobre ola de inseguridad que se ha desatado en el país, específicamente en el estado de Michoacán.

Durante su intervención reclamó la violencia que se ha desatado en los últimos días en el país y dirigió su reclamo al presidente del Senado, a quien dijo: “¡Criminales! A ver, tú idiota, llora por Carlos Manzo, Noroña. No seas imbécil, llora de verdad por Carlos Manzo. Tú idiota, llorando por allá, haciendo circo, mientras a los mexicanos los masacran, Noroña“.

Sin embargo, los reclamos no pararon ahí. Téllez continuó con sus diatribas, pero esta vez se fue contra Adán Augusto López a quien dijo… “¡Payaso! ¡Payaso imbécil! Ven aquí a llorar por Carlos Manzo, Noroña. O te pongo una foto de Alito para que llores de verdad, Noroña. Estoy en mi tiempo para las preguntas, porque no quieren en el Senado que hable del asesinato de Carlos Manzo. Y usted también, secretario particular de AMLO, ¿cuánto le deben a los cárteles de Michoacán?”.

Asimismo, la senadora por el PAN dirigió parte de su discurso hacia la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien acusó de omisión tras los sucesos ocurridos en los últimos días, como los homicidios y las desapariciones y apuntó: “La señora Sheinbaum ha reiterado hoy que no habrá guerra contra los criminales. Pero ¿qué no entiende, señora Sheinbaum, que hay una guerra de los cárteles contra los ciudadanos? ¿Qué no se ha dado cuenta, señora Sheinbaum, que están matando a los mexicanos?“.

Y es que la Presidenta Sheinbaum ha sido blanco de cuestionamientos debido a su estrategia de seguridad, dado que, por ejemplo, esta mañana durante su conferencia matutina, señaló: “¿Qué debemos hacer? Ayer dije: toda la fuerza del estado. La fuerza del estado es la justicia. Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra, eso no funcionó. Es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán". Sin embargo, tanto estas declaraciones como las acciones que ha emprendido su administración no han sido suficientes para ponerle freno al estado de violencia en el que vive sumido el país.