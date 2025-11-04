Reembolso por medicinas: PAN propone que te devuelvan dinero por compra de medicamentos

Senador Agustín Dorantes

Ante el problema del desabasto de medicinas en el sector salud, el senador del PAN, Agustín Dorantes, anunció el lanzamiento de una iniciativa ciudadana llamada Ley Reembolso.

Esta propuesta plantea que cuando en una institución pública de la Secretaría de Salud, no cuenten con los medicamentos recetados a los pacientes, si estos se ven en la necesidad de adquirirlos en alguna farmacia del sector privado con sus propios recursos, que el gobierno le reembolse el total de lo invertido.

“Hoy, cuando el gobierno paga, el ciudadano paga, lo que estoy pidiendo es que, cuando el gobierno falle, el gobierno pague, ¿por qué tiene que pagar el ciudadano?”, es la consigna bajo la que Dorantes impulsa su iniciativa ciudadana.

El mecanismo que sugiere el senador para esta ley es, que cuando en una institución pública de salud no puedan entregar un medicamento, el paciente la compre en alguna farmacia del sector privado, luego, con un comprobante fiscal constate su compra ante la institución de salud para que se pueda acceder al reembolso en un plazo de 10 días.

El miembro de la bancada del PAN defendió que impulsará su propuesta como iniciativa ciudadana ya que, al ser parte de la oposición “no lo van a pelar”.

Por lo que invitó a todos quienes hayan tenido algún problema de esta índole en instituciones públicas de salud, a firmar en la página http://leyreembolso.mx

La forma para unirse a la este proyecto es descargar la aplicación de INE, ubicar la sección de apoyo ciudadano, subir una foto de la credencial para votar, verificar tu identidad a través de una selfie, otorgar una firma digital y apoyar la causa.