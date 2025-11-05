Boletas del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP: Ya hay fecha para revisar calificaciones

Calendario Escolar 2025-2026 Calendario Escolar 2025-2026

A medida que se aproxima el cierre del año, los alumnos de educación básica en México se preparan para concluir la primera mitad del ciclo escolar 2025-2026, lo que también marca la próxima entrega de boletas de calificaciones. La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer las fechas oficiales en las que los padres, madres y tutores podrán consultar el desempeño académico de los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

De acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026, la entrega de boletas se llevará a cabo del lunes 24 al jueves 27 de noviembre de 2025, pocos días antes del inicio del periodo vacacional de diciembre, programado para comenzar el lunes 22 de diciembre.

Fechas y formas de consulta de las boletas SEP

La Secretaría de Educación Pública precisó que cada plantel educativo tendrá la facultad de definir el día y horario exacto para la entrega física de calificaciones, por lo que se recomienda a los padres y tutores mantenerse atentos a los comunicados que emita la dirección de cada escuela.

Además, la dependencia recordó que las boletas podrán consultarse y descargarse en línea a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), una plataforma digital diseñada para facilitar el acceso a los registros académicos.

Para realizar la consulta en línea, los padres o tutores deberán seguir estos pasos:

1. Ingresar al portal oficial del SIGED (https://siged.sep.gob.mx).

2. Seleccionar la opción “Alumnado”.

3. Introducir la Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante.

4. Dar clic en “Buscar”.

5. Seleccionar la boleta de calificaciones disponible y descargarla en formato PDF.

Este proceso permite obtener los resultados académicos sin necesidad de acudir presencialmente al plantel, una herramienta especialmente útil para quienes desean anticipar su revisión antes del receso invernal.

Con esta medida, la Secretaría de Educación Pública busca mantener la transparencia y el acceso oportuno a la información académica, además de fomentar la participación de los padres en el seguimiento escolar de sus hijos. La entrega de boletas representa un momento clave para evaluar el avance educativo de los estudiantes antes del cierre del primer semestre del ciclo escolar 2025-2026.