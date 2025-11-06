Identifican al asesino de Carlos Manzo: era menor de edad y tenía problemas de adicciones

Víctor Manuel Ubaldo Vidales La familia del atacante reveló que se había ausentado de su casa una semana antes del homicidio de Carlos Manzo.

Después de casi una semana de investigaciones, la Fiscalía del Estado de Michoacán logró identificar al presunto asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo y que fue abatido en el lugar del ataque. Su nombre es Víctor Manuel Vidal, un joven de 17 años que tenía problemas de adicciones y que se había ausentado de su hogar días antes a realizar el ataque.

¿Quién mató a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan?

El homicidio del alcalde Carlos Manzo continúa consternando a todo México. Tras cinco días de que ocurrieran los hechos, la Fiscalía del estado de Michoacán dio a conocer los detalles de quien sería el autor material del ataque.

“Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad originario y vecino de Paracho, Michoacán. La familia de Víctor Manuel informó que el agresor se ausentó de su hogar desde una semana antes de los hechos. Esto nos permite seguir avanzando en esta investigación, en su contexto y de posible más participantes", informó Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán durante conferencia de prensa.

“Es importante reiterar que los dictámenes periciales y en particular la prueba de roisonato de sodio resultó positiva, confirmado la hipótesis de la autoría material así como su adicción a la metanfetamina (...) fue entregado a sus familiares para su inhumación”

¿Quién estuvo detrás de la muerte de Carlos Manzo?

Además de esto, el fiscal Torres Piña informó que el arma recolectada está ligada a “los avances de investigación e inteligencia nos han permitido determinar que en estos hechos participaron más de dos personas y que se encuentran vinculados grupos del crimen organizado”.

También, señaló que el arma que se utilizó pertenece al grupo del Cartel Jalisco Nueva Generación, quien mantiene una disputa territorial con el grupo identificado como “Los Templarios”.