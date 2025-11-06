Perú sube el tono contra México: declara a Sheinbaum persona no grata

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum (Mario Guzmán/EFE)

El Congreso de la República del Perú aprobó este jueves el declarar como persona “no grata” a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de acusarla de tener una “inaceptable lamentable injerencia en los asuntos internos del país.

Esta decisión fue aprobada luego de obtener 63 votos a favor, 34 en contra 5 abstenciones por parte de los presentes en el congreso.

¿Cuáles fueron las bases del congreso peruano para declarar persona no grata a Claudia Sheinbaum?

Tras el asilo concedido por la presidenta Sheinbaum a la ex primera ministra Betssy Chávez, la comisión de relaciones exteriores del congreso peruano presentó acusaciones dónde señalan que la mandataria ha tenido una postura hostil hacia el país sudamericano después de qué asumió la presidencia en octubre de 2024.

Además, en el documento aprobado se habla de que Sheinbaum ha defendido públicamente al expediente Petro Castillo, quien fue destituido en diciembre del 2022 tras intentar disolver el congreso y establecer un gobierno de excepción.

“Las declaraciones de la presidenta de México también constituyen una ofensa al sistema democrático peruano y violencia al principio de no intervención que México ha defendido desde hace mucho tiempo”.

También se acusó de que México a desconocido el proceso constitucional del Perú.

¿Tiene consecuencias graves ser nombrado una persona no grata?

Realmente si un presidente es nombrado como persona no grata, esto no implica una sanción diplomática ni representa algún problema político, sin embargo, sí representa un fuerte mensaje político que puede llegar a afectar los vínculos entre México y Perú.