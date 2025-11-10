Detienen en Sonora a integrantes de “Los Rusos” (@OHarfuch/x)

Autoridades detuvieron este lunes en dos operativos simultáneos en el munucipio de San Luis Río Colorado, Sonora a dos integrantes de “Los Rusos”, organización criminal relacionada con el tráfico de armas, drogas, cartucvhos y divisas hacia Estados Unidos.

Estos arrestos se dieron gracias a un trabajo de inteligencia el donde elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), realizaron vigilancias fijas, móviles y discretas en los domicilios para obtener información como pruebas para llevar a cabo una orden de cateo.

Los implicados son Abdel ‘N’, alias ‘El Toro’ de 63 años, el cual cuenta con antecedentes penales por homicidio simple doloso y lesiones, y a Miguel Ángel ‘N’, ‘El Torito’ de 32 años.

En los inmuebles se aseguraron dosis de fentanilo, cocaína, cristal, metanfetaminas, cartuchos, dinero en efectivo, un arma de fuego y tres vehículos.

Tanto Abdel ‘N’ como Miguel Ángel ‘N’ fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal. Por otro lado, los domicilios ubicados en las colonias Reforma y Jalisco quedaron sellados y bajo custodia de las autoridades.

Operación Frontera Norte

Desde febrero, el Gobierno de México, gracias a la “Operación Frontera Norte”, acordada con Trump para evitar los aranceles en el país, detuvo a más de 8,517 personas y se aseguraron casi 107 toneladas de drogas, entre ellas 494 kilos de fentanilo.