Ana Gabriel e Inés Gómez Mont: la operación financiera que despierta sospechas

Ana Gabriel bajo sospecha por su amistad con Gómez Mont

La relación cercana entre Ana Gabriel e Inés Gómez Mont ha vuelto a llamar la atención luego de que salieran a la luz nuevos datos sobre las investigaciones financieras que involucran a la exconductora de televisión y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. Ambas figuras públicas compartieron durante años momentos personales, felicitaciones y muestras de afecto en redes sociales, lo que en su momento fue visto como una sólida amistad dentro del mundo del espectáculo mexicano.

Aunque Ana Gabriel no está relacionada con la investigación, su nombre resurgió en conversaciones en redes sociales luego de que los usuarios recordaran las fotografías y publicaciones donde aparecía junto a la exconductora.

Sin embargo, esta cercanía ha sido retomada por la opinión pública luego de que las autoridades mexicanas confirmaran que Gómez Mont sigue siendo investigada por presunto desvío de recursos públicos, a pesar de que una orden judicial permitió que ella y su pareja fueran retirados de la “Lista de Personas Bloqueadas” de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La operación bajo investigación

De acuerdo con los reportes de la Fiscalía General de la República (FGR) y la UIF, Inés Gómez Mont y Álvarez Puga habrían participado en una red de contratos irregulares adjudicados al sistema penitenciario federal, mediante los cuales se desviaron aproximadamente 3 mil millones de pesos.

Aunque la pareja sigue prófuga de la justicia mexicana, la reciente decisión judicial que les permite acceder nuevamente al sistema financiero ha generado inconformidad y sospechas sobre la efectividad de los mecanismos de control del Estado mexicano.