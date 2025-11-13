¿Afectó la zona arqueológica?: Esto se sabe del incendio en Teotihuacán

Pirámide de la Luna Se registró un incendio en Teotihuacán, a pocos metros de la Pirámide de la Luna. (Especial)

La noche del miércoles 12 y primeras horas de este jueves 13 de noviembre de 2025, un incendio fue reportado y contenido en la zona arqueológica Teotihuacán.

Aunque se desconoce la información de cómo inició el fuego, el reporte preliminar señala como sitio de origen una zona de matorrales y hojas secas a pocos metros de la Pirámide de la Luna.

¿Cómo ocurrió el incendio en Teotihuacán?

Vecinos del municipio San Juan Teotihuacán alertaron a emergencias el avistamiento de llamas en las cercanías de la Pirámide de la Luna, el cual inició entre las zonas A y B.

🔥 Zona Arqueológica de Teotihuacán en llamas



Un fuerte incendi* se registró detrás de la Pirámide de La Luna, consumiendo matorrales y árboles dentro del sitio histórico. pic.twitter.com/smCxvnfgrl — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) November 13, 2025

Los Bomberos de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides arribaron prontamente a la emergencia, trabajando conjuntamente para contener el fuego; no obstante, el siniestro aún consumió gran parte de la flora del lugar.

La rápida extinción de la naturaleza en la zona, debido al fuego, fue también una consecuencia de la falta de mantenimiento; no se ha dado el cuidado necesario al área ni retirado la hierba seca.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas.

¿La Pirámide de la Luna fue dañada en el incendio?

Las autoridades no han emitido ningún comunicado oficial que informe sobre las consecuencias del siniestro, principalmente se desconoce si las llamas alcanzaron a la importante edificación de Teotihuacán.

Sin embargo, es posible que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presente detalles oficiales que informen sobre el alcance del incendio o las debidas precauciones posteriores, tales como si la zona arqueológica cerrará al público o si la estructura piramidal necesitará alguna reparación.