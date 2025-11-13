Bloqueos de carreteras hoy 13 de noviembre

CAPUFE reporta bloqueos en carreteras

Durante este miércoles 13 de noviembre de 2025, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y diversas autoridades estatales reportaron bloqueos y cierres parciales en distintas autopistas del país, ocasionados principalmente por manifestaciones y labores de mantenimiento en varios tramos carreteros.

CAPUFE recomendó a los automovilistas consultar los reportes en tiempo real a través de sus redes sociales oficiales antes de emprender viaje, y mantenerse atentos a las indicaciones de la Guardia Nacional División Caminos.

Autoridades piden evitar desplazamientos innecesarios

En el estado de Guerrero, la Autopista Chilpancingo–Acapulco presenta un bloqueo parcial a la altura del kilómetro 364+800, debido a la presencia de manifestantes. Este cierre ha generado retrasos considerables para automovilistas y transportistas que se dirigen hacia el puerto.

Mientras tanto, en Oaxaca, manifestantes mantienen bloqueada la Autopista Tehuacán–Oaxaca, particularmente en la Plaza de Cobro Huitzo, donde el paso se encuentra afectado en ambos sentidos. Autoridades locales exhortaron a los conductores a tomar precauciones y buscar vías alternas.

En la Autopista México–Puebla, CAPUFE informó que, aunque no hay bloqueos por protestas, sí existe reducción de carriles entre los kilómetros 105 y 103 en dirección a la Ciudad de México, debido a trabajos de mantenimiento, lo que ha provocado tránsito lento.

Asimismo, en el sureste del país, la Autopista Las Choapas–Ocozocoautla, en Veracruz, registra cierre total en ambos sentidos a la altura de la caseta Ocozocoautla, por la presencia de manifestantes. De igual manera, en Sinaloa, se mantiene cerrado el paso en la carretera Culiacán–Los Mochis, cerca del kilómetro 132, donde grupos de personas bloquean la zona del Puente Sinaloa.