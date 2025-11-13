CFE anuncia apagón masivo: fechas, horario y dónde será

CFE anuncia apagón masivo: fechas, horarios y lo que tienes que saber sobre el servicio eléctrico

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Yucatán confirmaron que la noche del jueves 13 de noviembre se realizará un corte de energía de hasta 11 horas que podría afectar parte del viernes 14.

La zona afectada será la del distribuidor vial de City Center Mérida, lo que comprometerá oficinas, restaurantes, centros comerciales y fraccionamientos cercanos.

¿Por qué se CFE hará un apagón masivo?

La razón no es nada misteriosa, esta se dará por trabajos de modernización de la glorieta “City Center”, que requieren maniobras técnicas de la CFE. Esto significa que será un apagón programado, no un fallo imprevisto.

Tips para sobrevivir el apagón de 11 horas de CFE en Mérida

Aun contando con la mejor actitud, es mejor estar preparado:

Desconecta los aparatos eléctricos: evitarás descargas o sobrecargas cuando regrese la luz

evitarás descargas o sobrecargas cuando regrese la luz Mantén cerradas las puertas del refrigerador y congelador: así los alimentos permanecerán en mejor estado por más tiempo

así los alimentos permanecerán en mejor estado por más tiempo Ten a la mano una linterna, velas, pilas y radio portátil

Si alguien depende de equipo médico eléctrico, notifícalo con anticipación para atención prioritaria

Recarga tu celular , computadora o cualquier dispositivo móvil con anticipación

, computadora o cualquier dispositivo móvil con anticipación Si tienes pilas de emergencia, mantenlas con carga suficiente y úsalas sabiamente

¿A quién afecta el apagón masivo de CFE?

Este apagón alcanzará zonas con alta actividad comercial lo que podría afectar a los negocios de la zona. En los hogares, el trabajo remoto o las personas con enfermedades que utilizan dispositivos eléctricos serían los más comprometidos.

¿Qué hacer después del corte de luz de CFE?

Cuando vuelva la luz, reconecta los aparatos de uno en uno, revisa que todo esté funcionando correctamente, y revisa los alimentos en tu refrigerador. Con 11 horas sin luz, la clave es estar informado, preparado y alerta ante cualquier anuncio de las autoridades.