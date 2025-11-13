El festival Corona Capital beneficiará economicamente a la CDMX

Corona Capital

Con motivo de la edición número 15 del festival musical Corona Capital, que se celebrará del 14 al 16 de noviembre de 2025, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, informó que el evento generará una derrama económica superior a los 730 millones 578 mil pesos.

El festival se llevara a acabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se verán beneficiados los puestos de alimentos y bebidas, las tiendas de conveniencia, restaurantes, cafeterías, bares, hoteles y los servicios de taxi directo y por aplicación.

En cuanto al sector hotelero, la institución prevé que la ocupación de los alojamientos que se encuentran cerca del recinto, alcanzarán entre el 70% y 80% de su capacidad durante el fin de semana.

El festival encabezado por artistas de talla internacional como Foo Fighters, Linkin Park y Queens of the Stone Age, reunirá a 235 mil asistentes a lo largo de los tres días.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) reconoce la importancia de estos eventos para la dinamica de la economía local, el turismo y para posicionar a la Ciudad de México como un país referente cultural y musical a mundial.