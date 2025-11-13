El festival Corona Capital beneficiará economicamente a la CDMX

Con motivo de la edición número 15 del festival musical Corona Capital, que se celebrará del 14 al 16 de noviembre de 2025, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, informó que el evento generará una derrama económica superior a los 730 millones 578 mil pesos.
El festival se llevara a acabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se verán beneficiados los puestos de alimentos y bebidas, las tiendas de conveniencia, restaurantes, cafeterías, bares, hoteles y los servicios de taxi directo y por aplicación.
En cuanto al sector hotelero, la institución prevé que la ocupación de los alojamientos que se encuentran cerca del recinto, alcanzarán entre el 70% y 80% de su capacidad durante el fin de semana.
El festival encabezado por artistas de talla internacional como Foo Fighters, Linkin Park y Queens of the Stone Age, reunirá a 235 mil asistentes a lo largo de los tres días.
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) reconoce la importancia de estos eventos para la dinamica de la economía local, el turismo y para posicionar a la Ciudad de México como un país referente cultural y musical a mundial.