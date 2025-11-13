Marco Rubio asegura que EU no enviará militares a México para enfrentar al narco

Fuerzas militares de EU patrullan la frontera común con México (Archivo)

Terrorismo — “En México hay zonas del país que, francamente, están dirigidas y gobernadas por... estos cárteles, son más poderosos que las fuerzas del orden locales o incluso las fuerzas nacionales. Así que esto es una preocupación en todo el hemisferio”, aseguró el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras su participación en la cumbre del G7 en Canadá, donde subrayó que EU no tiene intención de enviar fuerzas de élñite a México para combatir a los cárteles de la droga, o tomar medidas unilaterales.

Marco Rubio dijo desde el Aeropuerto Internacional de Hamilton, que hay zonas del México “controladas por el narco” y se debe hacer algo. El funcionario estadounidense resaltó que la presencia de los cárteles de la droga son “el problema endémico más grave en la región. No se trata solo de organizaciones criminales, sino de organizaciones terroristas que amenazan la viabilidad y las capacidades de los Estados nación”, apuntó.

“Estos cárteles son muy poderosos. Y una de las cosas que nadie está discutiendo es el auge de estas organizaciones terroristas transnacionales. Y el que no estén impulsadas por una ideología no significa que no sean terroristas. No tienes que ser ideológico para ser terrorista. Y son terroristas porque poseen, en muchos casos, más armas, mejor entrenamiento, mejor inteligencia y más capacidades que los estados-nación”, señaló.

“¿Qué tan preocupado está por la situación de seguridad pública de México? y ¿qué puede hacer EU para ayudar a esta nación para enfrentar el flagelo de los cárteles y la violencia?”, se le interrogó.

“Estamos dispuestos a brindarles (a las autoridades mexicanas) toda la ayuda que necesiten. Obviamente, no quieren que tomemos medidas unilaterales ni que enviemos fuerzas estadounidenses (de élite) a México, pero podemos ayudarlos con equipo, entrenamiento, intercambio de inteligencia y todo tipo de cosas que podríamos hacer si lo pidieran. Tienen que pedirlo”, apuntó Marco Rubio.

En el mismo tenor, subrayó que trabajan estrechamente con las autoridades mexicanas para detener el flujo de fentanilo y aplaudió los avances que se han lograron en los primeros 10 meses de este año con el gobierno mexicano.

“Estamos abordando algo que ha estado ahí durante mucho tiempo, por lo que llevará un tiempo ver un progreso mensurable… Así que no tenemos quejas sobre el nivel de cooperación que hemos tenido de México, y el trabajo que estamos haciendo con ellos es histórico”.

La Crónica de Hoy 2025