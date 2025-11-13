Pemex descarta desabasto de Gas LP en el país

Gas LP Camiones de Gas (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

En respuesta a versiones sobre supuestos racionamientos o un desabasto programado de gas LP en la Zona Metropolitana del país, la Secretaría de Energía (SENER), Petróleos Mexicanos (Pemex) y las empresas de distribución de gas LP aclararon que esta información es incorrecta y señalaron que existe una buena coordinación y un diálogo permanente entre el Gobierno de México y las compañías del sector.

En el comunicado publicado este 13 de noviembre, se garantiza el abasto para las familias mexicanas y se informa que se cuenta con los inventarios necesarios para atender la demanda regular de este producto.

Tanto la producción nacional como las importaciones operan de manera regular, y el suministro en la zona centro del país se realiza mediante autotanques de las empresas del sector desde los puntos de importación, así como a través de ductos de Pemex.

Finalmente, se hace un llamado a la población para mantener la calma y evitar compras de pánico, a fin de prevenir un desabasto real o el acaparamiento del recurso.