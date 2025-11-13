Nacional

SENER, Pemex y distribuidores de gas LP aclararon que no existe riesgo de desabasto del combustible

Pemex descarta desabasto de Gas LP en el país

Por Tamara Ramírez Villegas
Gas LP Camiones de Gas (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

En respuesta a versiones sobre supuestos racionamientos o un desabasto programado de gas LP en la Zona Metropolitana del país, la Secretaría de Energía (SENER), Petróleos Mexicanos (Pemex) y las empresas de distribución de gas LP aclararon que esta información es incorrecta y señalaron que existe una buena coordinación y un diálogo permanente entre el Gobierno de México y las compañías del sector.

En el comunicado publicado este 13 de noviembre, se garantiza el abasto para las familias mexicanas y se informa que se cuenta con los inventarios necesarios para atender la demanda regular de este producto.

Tanto la producción nacional como las importaciones operan de manera regular, y el suministro en la zona centro del país se realiza mediante autotanques de las empresas del sector desde los puntos de importación, así como a través de ductos de Pemex.

Finalmente, se hace un llamado a la población para mantener la calma y evitar compras de pánico, a fin de prevenir un desabasto real o el acaparamiento del recurso.

Tendencias