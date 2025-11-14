Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2025: guía para recibir información por WhatsApp ¿Tienes dudas sobre las becas? Ahora la información está al alcance de tu mano en WhatsApp. (Unsplash y Beca Bienestar)

Becas Bienestar ha acercado la información sobre las becas Rita Cetina y Benito Juárez a tu alcance a través de canales de difusión en WhatsApp; conoce cómo unirte a ellos y a qué información podrás acceder.

De acuerdo con su sitio oficial, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, ahora llamada Becas Bienestar, tiene como objetivo fortalecer una educación inclusiva y equitativa.

Estas becas están dirigidas a las y los estudiantes que se encuentren en situación de pobreza o vulnerabilidad para que de esta forma puedan concluir sus estudios.

En total son tres becas, las cuales están destinadas a los diferentes niveles de educación básica, media y superior. Estos apoyos son:

Beca Bienestar para las Familias de Educación Básica

Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

La Beca Rita Cetina está orientada a apoyar a los estudiantes que se encuentran en educación básica (preescolar, primaria y secundaria). Con este apoyo pueden recibir $1,900 pesos bimestrales por familia.

Mientras que la Beca Benito Juárez está dirigida a los alumnos de educación media superior y el monto también es de $1,900 pesos bimestrales durante los 10 meses que dura el ciclo escolar.

Para poder acceder a alguno de estos programas, tienes que acudir a asambleas informativas, para posteriormente registrarte en línea. Las fechas para estas etapas se publican en redes sociales y en el grupo de difusión de WhatsApp.

¿Cómo recibir información de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez a través de WhatsApp?

Con el objetivo de acercar la información sobre las Becas Rita Cetina y Benito Juárez, Becas Bienestar ha abierto canales de difusión en WhatsApp para que te puedas enterar sobre noticias relacionadas con estos programas.

Existen diferentes canales de difusión, ya que se encuentran divididos por estados de la república, y un canal nacional. Te puedes unir al de tu estado y al nacional.

Estos son los pasos para acceder a los canales de difusión en WhatsApp de Becas Bienestar:

Ingresar al sitio oficial de “Canales Becas Bienestar”, en donde encontrarás el link para cada canal. Buscar el enlace correspondiente a tu estado, además del nacional y darle clic. Después te dirigirá a WhatsApp y le tendrás que dar “seguir”. Una vez abierta la conversación, deberás tocar el icono de la campanita y seleccionar “Notificaciones activas” para comenzar a recibir información.

Deberás estar al pendiente, pues en estos grupos podrás acceder a información sobre fechas y lugares de Asambleas Informativas, ubicación de oficinas y entrega de tarjetas.

Ahora ya conoces cómo podrás enterarte sobre los próximos registros para estas becas de manera más sencilla.