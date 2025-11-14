Pensión Bienestar 2025: ¿Qué bancos no cobran comisión por retirar dinero y consultar saldo?

¿Dónde retirar la Pensión del Bienestar de noviembre? Te decimos en qué bancos podrás realizar el retiro y la consulta de saldo de tu tarjeta del Bienestar sin pagar comisiones.

La Secretaría de Bienestar es la institución del Gobierno de México encargada de otorgar y administrar la pensión para personas adultas mayores y personas con discapacidad, entre otros beneficiarios.

La entrega del apoyo se hace de manera bimestral, y este mes de noviembre se entregará el último pago correspondiente al 2025.

Aquí te decimos cuáles son los bancos donde puedes retirar tu efectivo y consultar saldo sin pagar ninguna cuota.

¿Cuáles son los bancos que no cobran comisión por retiro ni consulta de saldo para la tarjeta de la Pensión Bienestar?

El monto otorgado a los beneficiarios, es depositado en la Tarjeta del Bienestar, y, al tratarse de un programa de gobierno, los Bancos del Bienestar son los únicos donde puedes retirar efectivo y consultar saldo de manera gratuita.

Los Bancos del Bienestar están distribuidos alrededor de la República Mexicana, y podrás consultar la existencia de alguna sucursal en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Cómo saber cuál es el Banco del Bienestar más cercano?

La forma de saber cuál es la sucursal del Banco del Bienestar más cercana a ti es ingresando la entidad o estado en el que te encuentras y, posteriormente, seleccionando la alcaldía o municipio. De esta manera se arrojarán las sucursales más cercanas y podrás acudir a retirar efectivo o consultar saldo, ya sea en cajas o directamente en el cajero, si hay alguno disponible.

El horario de atención en los Bancos del Bienestar es de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 horas.

Otros bancos donde puedes retirar dinero de la Pensión del Bienestar y sus costos de comisión

Ocurre frecuentemente que no te encuentras cerca de un Banco del Bienestar cuando necesitas retirar efectivo. Ya sea por urgencia, practicidad o simplemente para verificar que se haya realizado el depósito bimestral correspondiente.

Por este motivo, te compartimos los bancos donde puedes retirar efectivo de la Pensión del Bienestar y sus respectivas comisiones, de acuerdo con información de Infobae:

Banamex: $26.50

$26.50 HSBC: $30.90 + IVA

$30.90 + IVA Santander: entre $24 y $30 + IVA

entre $24 y $30 + IVA Banorte: $30.00

$30.00 BBVA: $33.00 + IVA

$33.00 + IVA Afirme: $30.00

El costo de la comisión suele depender de la ubicación geográfica del banco y de las variables de cada sucursal, pero generalmente oscila entre $26.50 y $38.00 pesos.

El costo del retiro aparece en la pantalla del cajero justo antes de concluir la operación, por lo que se recomienda a los beneficiarios estar atentos al monto y comparar la opción más conveniente, tanto por inmediatez como por costo.

¿Quiénes ya recibieron el último depósito del pago de la Pensión Bienestar 2025?

El pago del último bimestre del año para las personas beneficiarias de la Pensión Bienestar, otorgada por el Gobierno Federal, se entrega de manera escalonada en un periodo que va del 3 al 27 de noviembre, siguiendo la primera letra del apellido paterno.

La fecha de depósito de cada derechohabiente puede consultarse en el sitio oficial del Gobierno Bienestar.