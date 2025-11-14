Pensión IMSS: ¿Quiénes recibirán un aumento en 2026?

Pensión IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) prevé que para 2026 algunas pensiones registren un aumento derivado de las modificaciones en el salario base de cotización y del ajuste anual que se determina con base en la inflación. Estos factores impactan el monto final que reciben los jubilados bajo distintos esquemas.

Ajustes previstos para el incremento de pensiones

Especialistas señalan que los trabajadores que cotizan bajo la Ley IMSS de 1997 serán los principales beneficiados, pues sus pensiones dependen del saldo acumulado en la Afore y de los rendimientos. Un mayor salario base incrementa las aportaciones y, por ende, el monto final de la pensión.

Por su parte, los pensionados del régimen de la Ley del 73 recibirán únicamente el ajuste inflacionario anual, ya que su pensión no está ligada a cuentas individuales, sino al cálculo establecido por el gobierno. Para 2026 se prevé un incremento moderado relacionado con la variación del INPC.

Además, las pensiones por viudez, orfandad e incapacidad también tendrán actualización, debido a que estos pagos se ajustan de acuerdo con los incrementos generales en las pensiones contributivas.

El IMSS detallará en los primeros meses de 2026 las tablas oficiales de actualización, donde se confirmarán los porcentajes exactos. La inflación y los ajustes salariales serán determinantes en el cálculo final.