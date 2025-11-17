¿Cuándo depositan el último pago de la Beca Rita Cetina 2025?

Beca Rita Cetina 2025 ¿Cuándo cae el depósito de diciembre y quiénes lo reciben?

La Beca Rita Cetina otorga un apoyo de 1,900 pesos por familia, que tenga al menos un estudiante de secundaria pública, y 700 pesos adicionales por cada integrante de la familia que también curse ese mismo nivel académico.

Aquí te decimos las fechas estimadas de depósito y todo lo que necesitas saber para cobrar tu Beca Rita Cetina, así como quiénes serán los afortunados en recibir el último pago del año.

¿Cuándo cae el depósito de diciembre?

Esta programa para estudiantes de nivel básico, se deposita cada dos meses. La última entrega se realizó en octubre, y será en diciembre cuando los beneficiarios reciban el segundo depósito de la Beca Rita Cetina 2025, lo que aliviará a muchas familias mexicanas en estas épocas decembrinas.

Se espera que a inicios de diciembre se haga oficial el calendario de pagos del Bienestar, donde los beneficiarios podrán conocer exactamente qué día caerá el depósito para el último pago del año en la Tarjeta del Bienestar.

Recomendamos mantenerse pendientes, pues en La Crónica de Hoy, los informaremos en cuanto el calendario sea oficial.

¿Quiénes sí recibirían el depósito de la Beca Rita Cetina en diciembre?

Los beneficiarios que ya estaban inscritos y recibieron su apoyo en octubre serán los ganones en estas fechas, pues recibirán el segundo depósito correspondiente al último bimestre del año.

Por otra parte, los nuevos beneficiarios continúan a la espera de recibir su primer apoyo del ciclo escolar.