La SEP confirma que sí habrá clases el martes 18 de noviembre tras el megapuente

Si te preguntabas si habrá clases este martes 18 de noviembre de 2025, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya aclaró la situación. Después de un “megapuente” escolar, las aulas volverán a abrirse en todo el país para alumnos de educación básica. Aquí te explicamos por qué se dio ese descanso, qué días exactamente se suspendieron las clases y cómo encaja este puente en el calendario escolar 2025-2026.

Habrá clases el 18 de noviembre: la SEP lo confirma

La SEP informó que este martes 18 de noviembre las clases se reanudarán de manera regular en todas las escuelas de educación básica del país, tras un megapuente que comprendió del viernes 14 al lunes 17 de noviembre.

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026, el viernes 14 se destinó a la habitual descarga administrativa, una jornada en la que los maestros realizan tareas internas como el registro y revisión de calificaciones, por lo que los estudiantes no acuden a clases.

Calendario 2026-2026 de las Normales La escuelas normales del país tendrán más días de trabajo, informó la SEP. (SEP)

El lunes 17, en tanto, se suspendieron labores por el día feriado oficial con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana, que por ley se recorre al tercer lunes de noviembre.

Esta combinación de un día administrativo y un feriado permitió que docentes y familias tuvieran un descanso extendido. La SEP recalcó que este tipo de ajustes no afecta el número total de días efectivos de clase, pues están contemplados desde el diseño del calendario escolar.

Qué más se suspenderá en noviembre, según la SEP

Además del megapuente, noviembre aún tiene otro día sin clases: el viernes 28, debido a las reuniones del Consejo Técnico Escolar (CTE). Estas sesiones se realizan una vez al mes y son esenciales para que el personal docente revise avances, dificultades y estrategias pedagógicas. La dependencia también ha recordado que el ciclo escolar contempla 17 días de suspensión a lo largo del año, entre feriados oficiales, jornadas pedagógicas y trámites administrativos.

Con el regreso a clases este 18 de noviembre, las escuelas retomarán actividades rumbo al cierre del año. La SEP publicará recordatorios sobre el siguiente periodo vacacional, así como las fechas de exámenes y entregas de boletas.

Para evitar confusiones, la dependencia también invita a padres y alumnos a consultar continuamente el calendario oficial 2025-2026, disponible en el portal de la Secretaría.