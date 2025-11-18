Anuncia Fonatur proceso de venta directa de lotes en Huatulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Loreto

Fonatur

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que a partir del 4 de diciembre pondrá a disposición de la ciudadanía un catálogo digital con información detallada sobre la Venta Directa de Lotes 2025, que incluye terrenos con vocación turística, habitacional y comercial en Huatulco (Oaxaca), Ixtapa-Zihuatanejo (Guerrero) y Loreto (Baja California Sur).

De acuerdo con el organismo, cada lote contará con un expediente técnico y legal que acredita la propiedad y el uso autorizado, con el fin de ofrecer certeza jurídica y seguridad patrimonial a las personas interesadas. El catálogo incorporará datos sobre superficie, rangos de precio y ubicación georreferenciada, y estará concentrado en una plataforma que permitirá consultar y comparar opciones de manera ágil.

Fonatur señaló que este proceso integra medidas de simplificación administrativa, digitalización y eliminación de trámites considerados ineficientes, con el objetivo de facilitar la participación de inversionistas y permitir una planeación más flexible para el desarrollo de proyectos.

La recepción de posturas de compra comenzará el 15 de diciembre mediante un procedimiento abierto, sin intermediarios y con reglas que, según el Fondo, buscan garantizar igualdad de oportunidades para personas físicas y morales que deseen invertir en estos destinos.

Cabe señalar que el Programa de Venta Directa de Lotes forma parte de un plan orientado a promover la inversión productiva, fortalecer el desarrollo regional y emplear de manera responsable el patrimonio turístico del Gobierno de México. En este sentido, Fonatur señaló que la iniciativa también busca contribuir a la reactivación económica local y a la incorporación de nuevos inversionistas en zonas con potencial turístico.