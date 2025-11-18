Beca Benito Juárez: ¿cuándo inicia la entrega de tarjetas? El Gobierno de México ha anunciado cuáles son las fechas de entrega para la Tarjeta del Banco Bienestar. (@apoyosbienestar)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció cuál es la fecha oficial para la entrega de tarjetas del Banco Bienestar para las Becas para el Bienestar correspondientes al ciclo escolar 2025-2026.

El pasado sábado 15 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de tarjetas de la Beca de Educación Media Superior Benito Juárez en Jonuta, Tabasco, donde dio a conocer la fecha exacta para la asignación de tarjetas para el resto del país.

De acuerdo con la mandataria, el 25 de noviembre comenzará la entrega de tarjetas para Becas para el Bienestar, entre las que se encuentra la Beca Benito Juárez.

Ese día será para repartir a los nuevos beneficiarios, mientras que, a lo que se les entregará con motivo de reposición porque su tarjeta ya no es vigente, se les asignó una nueva a partir del 17 de noviembre.

La distribución empezará con los niveles de educación media superior y nivel superior, para finalizar con los estudiantes de secundaria.

Por lo que, si eres beneficiario de la Beca Benito Juárez, deberás estar al pendiente, pues el martes 25 de noviembre deberían entregarte tu tarjeta del Banco Bienestar.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar?

En caso de ser menor de edad, deberás presentar la siguiente documentación vigente en original y copia:

Identificación oficial de tu padre, madre o tutor.

de tu padre, madre o tutor. Una identificación oficial del beneficiario de la beca , la cual puede ser una credencial escolar, pasaporte, documento migratorio o credencial con fotografía de servicios médicos de una institución pública.

, la cual puede ser una credencial escolar, pasaporte, documento migratorio o credencial con fotografía de servicios médicos de una institución pública. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

En caso de ser mayor de edad, se te requerirá la misma documentación, a excepción de la identificación del padre o madre o tutor.

¿Para qué sirve la tarjeta del Banco del Bienestar?

La tarjeta del Banco del Bienestar es el único medio por el que podrás recibir el apoyo económico otorgado por los Programas para el Bienestar, como las pensiones para adultos mayores, becas para la educación, entre otros programas promovidos por el Gobierno de México.

Por consiguiente, si eres beneficiario de la Beca de Educación Media Superior Benito Juárez, en la tarjeta del Banco del Bienestar recibirás tu pago bimestral de $1,900 pesos.

Con esta tarjeta, podrás pagar en diferentes sucursales, además de disponer del dinero en efectivo si así lo deseas, únicamente retirando en los cajeros del Banco del Bienestar o en otras tiendas autorizadas.