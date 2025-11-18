Nacional

Pese a la ausencia de bloqueos, la vialidad presenta cortes de circulación y carga intensa en diferentes puntos

¿Cómo va hoy la México-Querétaro?: Reporte de la carretera este martes 18 de noviembre

Por Juan Carlos Navarro Hernández
La circulación se ve afectada tras un accidente en el kilómetro 89 con dirección a CDMX.
Carretera México-Querétaro La circulación se ve afectada tras un accidente en el kilómetro 89 con dirección a CDMX.

Las últimas semanas, diferentes carreteras federales han sido bloqueadas como parte de protestas de sectores labores. La México-Querétaro ha sido una de las que más ha sufrido estas consecuencias debido a su alto nivel de tránsito diario. Te decimos cómo marcha esta vialidad este martes 18 de noviembre

¿Cómo va hoy la México-Querétaro?

Para este martes 18 de noviembre y después de un puente por día festivo, la carretera se mantiene libre de bloques carreteros y manifestaciones, mismas que podrían ocurrir de nueva cuenta el próximo lunes 24 de noviembre según avisó la Asociación Nacional de Transportistas.

Por otra parte, la cuenta oficial de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) reportó este martes 18 de noviembre que la carretera tiene un cierre parcial de circulación debido a que los servicios periciales operan a la altura del kilómetro 89 en dirección a Ciudad de México.

La carretera presenta carga vehicular lenta por reparaciones y accidentes en diferentes puntos.
Reporte de la México-Querétaro La carretera presenta carga vehicular lenta por reparaciones y accidentes en diferentes puntos.

También, se reporta intensa carga vehicular en dirección norte casi a la altura del Circuito Exterior mexiquense por actividades de reparación.

Tendencias