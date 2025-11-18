¿Golpismo de la generación Z? “no hay condiciones”: senadores y diputados de Morena; reconocen inconformidad de jóvenes

Las bancadas de Morena en Senado y Diputados arropan a la presidenta Claudia Sheinbaum tras ola de críticas por saldo de la marcha de la generación Z

En medio de la lluvia de críticas y señalamientos de represión tras la marcha de la llamada generación Z, senadores y diputados de Morena y sus aliados cerraron filas con la presidenta, Claudia Sheinbaum ante lo que calificaron como una embestida de la derecha nacional e internacional aunque reconocieron que si hay inconformidad de los jóvenes en México por diversas causas.

“En lo personal y en lo colectivo, sí reconocemos que claro que hay inconformidad; sería demasiado iluso y fantasioso decir que no hay inconformidad. ¡Sí! Reconocemos, incluso, que los jóvenes tienen demandas reales y legítimas. Temas como la vivienda, el empleo digno, la reducción de la jornada laboral, los espacios laborales, están en nuestra agenda y se están atendiendo”, admitió el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Luego de la ola de críticas por la detención de jóvenes participantes de la marcha de la generación Z realizada el pasado sábado, las bancadas de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados encabezadas por sus respecticos coordinadores, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, ofrecieron una conferencia de prensa para arropar a la presidenta Claudia Sheinbaum y expresarle su apoyo ante estos acontecimientos que han cuestionado a su gobierno.

¿GOLPISMO?

Adán Augusto López y Ricardo Monreal rechazaron que pese a los ataques que atribuyeron a la “derecha interna y la internacional”, así como a personajes conocidos como el empresario Claudio X González, el priista, Roberto Madrazo o el panista Mauricio Tabe, haya condiciones para un golpe de estado.

“No creo que se trate en este momento de un intento golpista. No tienen las condiciones. Tenemos una presidenta con un alto nivel de aceptación, un movimiento social que no hay posibilidades. Lo que sí hubo son, desde mi punto de vista, expresiones de inconformidad que fueron aprovechando los provocadores que incitaron y generaron violencia”, abundó Monreal

NO HAY INOCENCIA

Los morenistas evadieron una y otra vez los cuestionamientos sobre la necesidad de investigar al llamado “bloque negro” que genera violencia en todas las marchas sociales e insistieron en que no son inocentes y saben perfectamente el origen de las marchas que se organizan contra la presidenta Sheinbaum.

“Desde el Congreso Mexicano lo decimos puntualmente: no hay inocencia. Se sabe cuál es la estrategia, a dónde quieren llegar y no es nuevo. (…) Sabemos perfectamente bien, no hay inocencia y la presidenta de México cuenta con el respaldo de su movimiento que gobierna en los estados, n los Congresos Locales y el Congreso Nacional”, recalcó Adán Augusto

Los legisladores y legisladoras del Oficialismo rechazaron cualquier manifestación violenta y llamaron a los que están inconformes a conducirse por las vías institucionales, en su caso ganar en las urnas y convencer a los ciudadanos de sus puntos de vista.