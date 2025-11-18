La Profeco implementará un plan integral para el Mundial 2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer el plan integral que implementará como parte de la de la estrategia Mundial Social durante la copa Mundial de futbol 2026.

El titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, señaló que, en conjunto con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), trabajan en implementar una plataforma de recolocación de boletos de los partidos a disputarse en la justa mundialista, para combatir la reventa.

“Esta plataforma servirá para que la afición que no vaya a ocupar sus entradas, las ponga disponibles en la plataforma, para que alguien más pueda adquirirlas a precios justos”, indicó el titular de la Profeco.

Detalló que el plan integral de la Procuraduría, que consta de cuatro ejes, se implementará en el primer trimestre del año entrante. El primero de estos ejes es el de la prevención, a través del fortalecimiento para la atención de conciliaciones inmediatas y el monitoreo de publicidad engañosa.

El segundo, de disuasión, consiste en mantener un operativo de verificación y vigilancia antes y durante el Mundial, con el propósito de observar que los proveedores no implementen prácticas comerciales abusivas que vulneren los derechos de las y los consumidores.

El eje tres, de la protección, implica la instalación de módulos de atención en aeropuertos, estaciones de camiones y de trenes, centros turísticos y en los estadios sede en la República. Además, se contará con la herramienta Quién es Quién en el Mundial, en la que se podrán consultar precios de los productos que presenten una mayor demanda durante esa temporada.

Finalmente, mediante el cuarto eje, el de comunicación, se difundirán de manera constante campañas para informarle a la gente sus derechos, los medios de contacto y canales para interponer una queja o denuncia.