“No va a ocurrir”, dice Sheinbaum tras declaraciones de Trump sobre una intervención militar en México

Claudia Sheinbaum A pesar de la insistencia de Donald Trump con combatir a grupos del crimen organizado con fuerza militar, la presidenta señaló que su gobierno nunca solicitará la intervención de Estados Unidos.

El tema de una posible intervención de Estados Unidos en contra de los cárteles en México volvió a levantar debate tras las recientes declaraciones de Donald Trump sobre posible ataques en contra de grupos del crimen organizado. Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó de nueva cuenta que no ocurrirá ninguna acción unilateral por parte del gobierno estadounidense.

¿Intervención en México?: “No va a ocurrir”

La presidenta fue cuestionada sobre las declaraciones de Donald Trump, quien aseguró que “estaría orgulloso” de enviar un ataque armado a México y reiteró su postura de combatir militarmente a grupos del crimen organizado.

“No va a ocurrir. De hecho después hubo una aclaración (de Trump). Lo he dicho muchas veces. En las pláticas que he tenido con Trump él ha sugerido en varias ocasiones y nos ha ofrecido una intervención militar de Estados Unidos en México para combatir a los grupos delictivos.”, aseguró la mandataria nacional.

“Pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con inteligencia o información que ellos tengan, pero nosotros operamos en nuestro territorio. Nosotros no aceptamos ninguna intervención de ningún gobierno extranjero. Ellos han entendido, tan es así que el entendimiento que tenemos es de coordinación y colaboración. En los primeros puntos queda muy claro el respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad y que hay colaboración sin subordinación.” concluyó Sheinbaum.

EU sólo apoyará de esa forma si México lo pide

Hace unos días, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio también señaló que su país no actuaría de forma unilateral contra los grupos del crimen organizado en México y señaló que la única forma de hacerlo es que el gobierno mexicano lo solicite.

“No vamos a tomar medidas unilaterales ni a enviar fuerzas estadounidenses a México. Sabemos que el Gobierno mexicano no desea intervención y respetamos su soberanía”, concluyó