Se manifestaron jóvenes de 13 a 28 años; Generación Z es un parteaguas: López Rabadán

CDMX — La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, apuntó que la manifestación del pasado sábado estuvo protagonizada por jóvenes de 13 a 28 años, y esa protesta es un parteaguas, porque exige justicia y ser escuchados.

La panista anunció que abrirá un canal en el Palacio Legislativo de San Lázaro que reciba todas las inquietudes de los jóvenes, porque éstos deben ser escuchados.

“La exigencia legítima de ser escuchados es hoy la voz de 33 millones de jóvenes de 13 a 28 años, integrantes de la Generación Z, que representan cerca del 25% de la población mexicana. Su interés en lo público, su participación activa en este movimiento nacional, su decisión de asumir con responsabilidad su papel histórico, merecen un reconocimiento claro y contundente”, dijo en conferencia de prensa.

La diputada panista consideró que hoy se ahonda en la obligación del Estado mexicano de respetar y salvaguardar el derecho humano a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de manifestación.

Para Kenia López Rabadán, los jóvenes demandan lo esencial para construir su vida: seguridad, oportunidades, justicia y un entorno donde puedan desarrollarse con libertad y sin miedo.

“Su llamado afirma la urgencia de construir instituciones que respondan y protejan, y debe impulsarnos a actuar con seriedad, responsabilidad y compromiso. Ese es el camino para avanzar hacia un país más justo, más seguro y más digno para todas y todos”, finalizó.

Manifestó que México requiere unidad, solidaridad y el reconocimiento del otro, porque, estimó, eso permite entender y atender las causas profundas de las manifestaciones, y reiteró que estos temas son la inseguridad, la violencia, la injusticia y la impunidad.