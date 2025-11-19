28.7 millones de mexicanos se inclinan por 5 carreras con baja demanda laboral, formación técnica en retroceso: IMCO

Estudiantes en México Carreras como Derecho o Administración se mantienen como unas de las más solicitadas, mientras que la apertura en el campo laboral se inclina hacia la ciencia de datos e ingenierías especializadas.

Mientras las aulas se siguen llenando de futuros abogados y administradores, el mundo laboral demanda científicos de datos, programadores e ingenieros especializados, por lo cual de mantenerse esta tendencia, para 2050, México formará 28.7 millones de profesionistas en áreas con baja demanda laboral. ​

Ello mientras persisten vacantes sin cubrir en sectores estratégicos como salud, energía y tecnologías de la información.

De hecho, la formación técnica está en retroceso y México perderá 300 mil técnicos hacia 2050, lo que pone en riesgo la meta del Plan México de formar talento especializado para sectores estratégicos.

Cinco carreras predominan desde 2005: Administración, Ingeniería industrial, Derecho, Psicología y Contabilidad. Algunas de ellas podrían perder hasta 25% de su demanda laboral en los próximos cinco años.

De acuerdo al análisis “Compara Carreras, el futuro de la educación superior rumbo al 2050” elaborado por el IMCO, tres de cada diez jóvenes carecen de un plan de carrera, la mayor incertidumbre vocacional en una década según la OCDE, lo que amplía el desajuste entre educación y empleo.

Alerta que el mercado laboral en México avanza más rápido que el sistema educativo y se perfila un rezago en las carreras con más demanda a partir de la aceleración tecnológica, los cambios demográficos y la transición verde que están modificando la demanda de talento y reconfigurando las habilidades en el mundo según el Foro Económico Mundial.

Mientras tanto, en México 46% la matrícula universitaria se concentra en diez carreras tradicionales, como Derecho, Administración o Contabilidad, las cuales están menos vinculadas a sectores estratégicos.

El documento establece que Analistas de datos e inteligencia artificial lideran la expansión global, pero México tiene pocos profesionistas en estas áreas. Los egresados de Ciencias exactas y de la computación representan 8% del total.

Cerrar la brecha de egresados en carreras STEM y Ciencias sociales hacia 2050 exige 1.4 millones de egresados anuales, 137% más egresados STEM que en 2024.

Por onceavo año consecutivo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presenta Compara Carreras 2025, una plataforma que analiza los costos y beneficios económicos de 65 licenciaturas y programas técnicos en México, con el objetivo de analizar el impacto de las tendencias de la matrícula educativa y las ocupaciones laborales en el futuro.

Para 2050, México formará a 28.7 millones de profesionistas en áreas con baja demanda laboral.

65% de los egresados se concentrará en carreras tradicionales.

¿Cómo construir una política educativa acorde a las necesidades del mercado laboral?

👉 https://t.co/1ifuSYwNur pic.twitter.com/JjIkK8BcZO — IMCO (@imcomx) November 19, 2025

Rumbo de la educación superior en México hacia 2050

Aunque en el país cada vez más jóvenes cursan estudios universitarios, el crecimiento responde principalmente al cambio poblacional y no a una mayor cobertura educativa.

Actualmente, 34% de los jóvenes entre 18 y 22 años accede a la educación superior, proporción ligeramente inferior a 2019 (35%).

Si la tendencia continúa, se espera que el número de egresados se triplique hacia 2050, pero 65% de ellos se concentrará en carreras tradicionales.

De mantenerse la tendencia actual, para 2050 el país formará 28.7 millones de profesionistas en áreas con baja demanda laboral según el IMCO, mientras persisten vacantes sin cubrir en sectores estratégicos como salud, energía y tecnologías de la información.

BRECHA DE EGRESADOS

Detalla que la brecha entre egresados y titulados casi se duplicó entre 2011 y 2025, al pasar de 90 mil a 170 mil personas.

Esto puede sugerir que un título universitario ya no es el principal requisito para acceder a empleos competitivos, y refleja un cambio en la forma en que las empresas valoran el talento, priorizando las habilidades prácticas sobre los certificados formales.

El IMCO explica que los sistemas educativos avanzan hacia un modelo basado en habilidades. Nueve de cada diez empresas reportan mejores resultados al contratar talento por competencias.

El auge de la educación en línea confirma el interés por aprendizajes flexibles, digitales y orientados a resultados.

Plataformas como Coursera o Udemy reúnen a más de 200 millones de estudiantes en el mundo. México y Brasil concentran más de la mitad de los estudiantes virtuales de la región.