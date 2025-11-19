Capturan al “Lic”, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Detenido Jorge Armando "N". (SSPC)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Lic”, presunto autor intelectual del atentado contra el alcalde Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien fue asesinado a balazos el pasado 1 de noviembre en una plaza pública en el centro del municipio.

Jorge Armando “N” también es el líder de una célula delictiva que opera en Michoacán, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Asimismo, las investigaciones arrojaron que dos sujetos, Fernando Josué “N” y Ramiro “N” acompañaron al agresor abatido, Víctor Manuel “N” momentos antes de cometer el homicidio.

Ramiro “N” cuenta con antecedentes delictivos por uso de arma de fuego y se le relaciona con un grupo criminal comandado por Jorge Armando “N”.

Sin embargo, tanto Fernando Josué “N” y Ramiro “N” fueron hallados sin vida el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan - Paracho y al día siguiente, encontraron sus equipos telefónicos.

El análisis de los dispositivos permitió identificar que Ramiro “N” integraba un grupo en una aplicación de mensajería, en el cual se planeó y coordinó la agresión hacia Manzo. Este sujeto se comunicaba con Jorge Armando “N”, apodado “El Lic”, quien ocupaba el rol de mando, dado que enviaba las instrucciones para llevar a cabo la ejecución.

En las conversaciones se ordenó a los miembros colocarse en distintas ubicaciones para dar seguimiento al alcalde y compartir su ruta y horarios y Ramiro “N” les pidió que borraran los mensajes luego del atentado.

En los mensajes de texto se detalló que a las 18:06 horas, Ramiro “N” envió un video al grupo donde se observa la jardinera donde fue ejecutado Manzo. En esa conversación informó que se encontraba en el sitio para ubicar al cliente, como apodaron al alcalde

Después, a las 19:45, los integrantes del grupo refirieron que Carlos Manzo ya se encontraba en el Festival de las Velas y que estaba en vivo por redes sociales

Aproximadamente a las 20:00 horas, Ramiro “N” alertó que las autoridades tenían sometido al tirador y que a Carlos Manzo lo estaban atendiendo. También compartió un video del lugar momentos después de la agresión

Más tarde, a las 20:14 Ramiro pidió que recogieran a su colaborador, Fernando Josué “N”

Antes de la agresión, “El Lic” presionó a los integrantes que debían disparar aún sin importar con quién estuviera acompañado Carlos Manzo.

Minutos después, Armando “N”, advirtió a los implicados que debían de ultimar al alcalde.

Posteriormente, en el grupo les pidieron a todos ocultarse para evitar ser detenidos. Asimismo, en diferentes videos, los integrantes identificaron las rutas de escape.

El análisis de estas conversaciones permitió seguir la ruta de Jorge Armando “N” y fue ubicado en la colonia Centro del municipio de Morelia, donde fue detenido en un operativo coordinado por las autoridades del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán.

Ramiro “N” fungía como instructor de algunos integrantes, a quienes enseñaba el uso de armas de fuego y sometía a castigos físicos cuando no cumplían las instrucciones.

Un día después del atentado, las autoridades detallaron que el arma utilizada para asesinar al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, está relacionada a ataques entre grupos delictivos que operan en Michoacán.

El fiscal de esa entidad, Carlos Torres Piña, aclaró que esa pistola calibre nueve milímetros está vinculada a carpetas investigación iniciadas los días 16 y 26 de octubre, hechos en los que fallecieron dos personas el primer día y una más resultó lesionada al exterior de un negocio y posteriormente perdió la vida en el hospital.