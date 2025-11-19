¿Cómo va hoy la México-Querétaro?: Reporte del miércoles 19 de noviembre

Carretera México-Querétaro (Crisanta Espinosa Aguilar)

Durante la noche de este martes y madrugada del miércoles 19 de noviembre, la carretera México-Querétaro sufrió múltiples afectaciones por cierres parciales en la circulación. Ahora, durante la mañana, el tránsito ha estado marcado por desvíos y retrasos debido a accidentes.

¿Qué pasó en la México-Querétaro este miércoles 19 de noviembre?

Por medio de un comunicado, los Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informaron que la circulación permanecería cerrada hasta las 5:00 horas del día de hoy desde el kilómetro 83 al 73 debido al paso de unidades con excesos de dimensiones de PEMEX.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 83, dirección CDMX. Concluye el movimiento de las unidades con exceso de dimensiones. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular. Unidades de CAPUFE realizan operativo de vialidad. Dir. Querétaro, opera de manera normal.… — CAPUFE (@CAPUFE) November 19, 2025

Para las 4:40 horas, reportaron que el movimiento de las unidades había concluido, pero que la circulación permanecería cerrada por reacomodo de muros y se reestableció finalmente minutos más tarde.

Ahora, la CAPUFE reportó un nuevo accidente, ahora en el kilómetro 96 con dirección a la Ciudad de México debido a la atención de un accidente vehicular debido al percance de un camión tipo pipa.