Nacional

La carretera se mantiene afectada por accidentes luego de estar cerrada durante la madrugada

¿Cómo va hoy la México-Querétaro?: Reporte del miércoles 19 de noviembre

Por Crónica Digital
Se registró una carambola en la carretera Bicentenario en donde 12 personas resultaron lesionadas, estuvieron involucrados 10 automóviles y 2 tráileres, al lugar acudieron diferentes cuerpos de emergencia para atender a los lesionados.
Carretera México-Querétaro (Crisanta Espinosa Aguilar)

Durante la noche de este martes y madrugada del miércoles 19 de noviembre, la carretera México-Querétaro sufrió múltiples afectaciones por cierres parciales en la circulación. Ahora, durante la mañana, el tránsito ha estado marcado por desvíos y retrasos debido a accidentes.

¿Qué pasó en la México-Querétaro este miércoles 19 de noviembre?

Por medio de un comunicado, los Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informaron que la circulación permanecería cerrada hasta las 5:00 horas del día de hoy desde el kilómetro 83 al 73 debido al paso de unidades con excesos de dimensiones de PEMEX.

Para las 4:40 horas, reportaron que el movimiento de las unidades había concluido, pero que la circulación permanecería cerrada por reacomodo de muros y se reestableció finalmente minutos más tarde.

Ahora, la CAPUFE reportó un nuevo accidente, ahora en el kilómetro 96 con dirección a la Ciudad de México debido a la atención de un accidente vehicular debido al percance de un camión tipo pipa.

Múltiples puntos con carga vehicular este miércoles 19 de noviembre con rumbo a CDMX.
Carretera México-Querétaro Múltiples puntos con carga vehicular este miércoles 19 de noviembre con rumbo a CDMX.

Tendencias