Cronología del asesinato de la niña Noelia Daylen en Oaxaca; detienen a policía por el homicidio

La Fiscalía de Oaxaca logró aprehender a un elemento policiaco señalado como el responsable del feminicidio

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó la detención de un policía municipal acusado del asesinato de Noelia Daylen, una niña de 9 años cuyo cuerpo fue encontrado luego de haber sido reportada como desaparecida en la comunidad de Juan Granja, en el municipio de San Agustín de las Juntas.

Así ocurrió el crimen que estremeció a Oaxaca

Las primeras versiones indican que la menor fue vista por última vez cuando salió a comprar a una tienda cercana a su domicilio. Su familia alertó a las autoridades tras su ausencia prolongada, lo que activó un operativo de búsqueda en la región.

Horas después, el cuerpo de Noelia fue localizado con signos de violencia. De acuerdo con la investigación ministerial, diversas pruebas y testimonios permitieron identificar a un policía municipal como el principal sospechoso del homicidio.

Con los datos de prueba reunidos, la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión contra el elemento de seguridad, quien fue detenido y puesto a disposición del juez de control. Las autoridades señalaron que el funcionario habría aprovechado su posición para cometer el crimen.

La comunidad de Juan Granja y colectivos feministas han exigido justicia y garantías para que este tipo de hechos no permanezcan impunes. La familia de Noelia continúa recibiendo acompañamiento psicológico y jurídico por parte del estado.

Mientras avanza el proceso legal, la Fiscalía reafirmó su compromiso de investigar el caso con perspectiva de género y aplicar todo el peso de la ley contra el responsable del feminicidio, considerado uno de los hechos más dolorosos ocurridos recientemente en la región.