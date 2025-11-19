Desafuero de ‘Alito’ Moreno no es tema congelado; resolución en 2026, dicen en Morena

CDMX — La declaración de procedencia o desafuero en contra del senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, no es un tema que se vaya a quedar ‘congelado’, habrá noticias antes de que concluya el periodo ordinario, antes de que concluya el año, dijo el diputado morenista y presidente de la Sección Instructora en San Lázaro, aunque admitió que si se acepta el dictamen éste pasará al pleno, y eso será en 2026.

Flores Cervantes comentó que, aunque una de las posibilidades del destino del dictamen es que se deseche dentro de la comisión, éste se tiene que discutir en el pleno camaral, pero hay que desahogar todo el procedimiento”.

El legislador informó que la semana pasada se tenía prevista una reunión con el fiscal general de Campeche para revisar el expediente del senador priista, pero no se logró por los bloqueos de la CNTE que impidieron los trabajos legislativos. Sin embargo, aseguró, hay comunicación vía telefónica con el MP de esa entidad.

El diputado explicó que se deben concretar todos los requisitos para que se dé paso a la acción penal, y en la Sección Instructora están a la espera de que se respondan cuestionamientos enviados a la fiscalía estatal.

Señaló que si esas respuestas llegan esta semana se convoca a sesión de la comisión, de lo contrario será hasta cuando responda el MP.

Hugo Erick Flores explicó que si la comisión desecha el dictamen, éste llega al pleno, y si lo acepta llega al pleno, pero no este periodo ordinario, porque se tiene que agotar el procedimiento.

“Si se decide desechar, que es una de las posibilidades, hay que traerlo al pleno. Si se acepta aún no llegará al pleno, pero se inicia todo el procedimiento, pero todavía no llega al pleno en este periodo de sesiones”.

Flores Cervantes enfatizó que este asunto es jurídico en el que hay que ir llenando huecos para no dejar ningún espacio, ni ninguna laguna, y no puedo decir que la Fiscalía de Campeche no ha apoyado, porque la solicitud es de ellos, el interés es de ellos, si no, ya lo hubieran retirado”, y negó falta de voluntad política para procesar este caso, porque, dijo, no es un asunto de voluntades política, sino jurídico.