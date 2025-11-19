Detienen a Luis Isaac; el influencer intentó huir durante operativo en Hermosillo, Sonora

El influencer Luis Isaac “N”, del canal gastronómico “Cocinando a la Periqué”, habría sido detenido por autoridades locales

Autoridades de seguridad de Hermosillo confirmaron la detención de Luis Isaac Martínez Moreno, influencer conocido por su popular canal de cocina “Cocinando a la Periqué”. El aseguramiento ocurrió durante un operativo realizado en la colonia Adolfo López Mateos, zona donde en días previos se registró un ataque armado contra policías municipales.

Según información oficial, elementos de la Policía Municipal, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegaron un operativo para localizar a los presuntos responsables del ataque. Durante estas acciones, fue ubicado un grupo de personas entre las que se encontraba el creador de contenido.

Operativo en la colonia Adolfo López Mateos

En el lugar, los agentes aseguraron 34 envoltorios con una sustancia granulada con características similares al cristal. Los seis detenidos, incluido el influencer, quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Luis Isaac Martínez Moreno ha ganado notoriedad en redes sociales gracias a su canal culinario, el cual acumula millones de seguidores y visualizaciones. Su detención provocó sorpresa entre usuarios de internet, quienes identifican al creador por su estilo carismático y sus videos de recetas caseras.

Reportes preliminares indican que, al momento de la intervención, algunos de los implicados intentaron escapar, pero fueron alcanzados por las autoridades sin que se registraran enfrentamientos. Hasta ahora, la investigación se centra en la posesión de estupefacientes, aunque las autoridades no descartan ampliar las indagatorias para determinar si existe alguna relación con otros eventos delictivos ocurridos en la zona.

Las autoridades de Sonora informaron que continuarán con las diligencias correspondientes y que en los próximos días se dará a conocer más información sobre la situación legal del influencer y de los otros detenidos. Mientras tanto, el caso sigue bajo reserva para no entorpecer el proceso.