Dice morenista Raúl Morón no tener miedo a una investigación sobre asesinato de Carlos Manzo; dispuesto a comparecer

Señalan a senador morenista, Raúl Morón, de estar involucrado en la muerte de Manzo

El senador de Morena, Raúl Morón, se deslindó de los señalamientos que lo implican en el crimen del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y se dijo dispuesto a comparecer ante las autoridades correspondientes, pues sostuvo que tiene las manos limpias y la frente en alto.

“Si es necesario que nosotros comparezcamos ante quien sea, lo vamos a hacer sin ningún problema. No tenemos nada que esconder”, afirmó.

Tras la detención del presunto autor intelectual del asesinato de Manzo, Morón rechazó tener cualquier tipo de miedo ante la investigación y exigió una indagatoria a fondo de esta ejecución sin descartar ninguna línea o hipótesis.

“Lo que tiene que hacerse es investigar a fondo. Estoy de acuerdo en que se investiguen todas las líneas y no dejar ninguna fuera”, dijo.

Consideró que intentar politizar el caso sería irresponsable:

“Ningún incidente tan lamentable puede beneficiar a nadie. Esto tiene que esclarecerse bien y que se informe a Michoacán y a México”.

Morón, ex precandidato de Morena a la gubernatura de Michoacán, sostuvo que no tiene “nada que esconder”, luego de que se difundieran versiones que lo vinculan políticamente con el caso a partir de declaraciones de Juan Manzo, hermano de la víctima.

Insistió en que enfrenta los señalamientos “con las manos totalmente limpias y la frente en alto”.

“Totalmente limpias. La gente de Michoacán nos conoce. Saben cómo hemos trabajado durante muchos años y no tenemos ninguna dificultad”, aseveró al ser cuestionado directamente sobre si tenía algo que ver con el crimen.

El legislador explicó que el origen de las alusiones proviene de las declaraciones hechas por Juan Manzo, quien aseguró haber contrastado políticamente con él y otros actores de Morena durante distintos procesos electorales.

Morón explicó que la víctima fue diputado por Morena antes de optar por la vía independiente, etapa en la que mantuvo una postura crítica hacia varios actores políticos, incluido él mismo.

“Él tenía un programa donde manifestaba sus puntos de vista con su estilo, contrastó con todos: con el gobernador, con la doctora Claudia, con el diputado Godoy, con el exalcalde Nacho Campos y con su servidor”, recordó.

El senador morenista recalcó que su trayectoria de más de 40 años ha estado marcada por el respeto y la vía pacífica.

“Nada tenemos que ver. Nosotros hacemos política de manera transparente. He recorrido todo Michoacán sin generar desencuentros de esa naturaleza”, señaló.

Explicó que, si bien en Uruapan hubo contrastes políticos —ya que la víctima compitió como candidato independiente—, la diferencia siempre fue de carácter electoral y no derivó en conflictos personales.