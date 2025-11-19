El Estado de México promueve atención saludable de las emociones masculinas

Con el objetivo de fomentar relaciones libres de violencia y construir masculinidades positivas, el Gobierno del Estado de México señaló que aumentó la atención psicológica, emocional y de desarrollo personal paraeste sector social a través de la “Línea Hombre a Hombre”, un servicio confidencial y gratuito.

Desde enero a octubre de 2025 se ha atendido a 824 personas de Toluca, Ecatepec, Naucalpan y Nezahualcóyotl, servicio brindado por la Secretaría de las Mujeres y con lo que se busca prevenir la violencia de género mediante un cambio cultural que nace del respeto y la igualdad mediante la reflexión sobre las conductas machistas y el manejo saludable de las emociones.

En la “Línea Hombre a Hombre”, especialistas en psicología se encargan de brindar atención telefónica a hombres que se encuentran en algún conflicto de pareja o laborales. De igual manera, se ofrece orientación sobre temas como el manejo de la ira, control de impulsos, comunicación no violenta, resolución pacífica de conflictos, paternidad responsable, autocuidado emocional, salud mental, igualdad y corresponsabilidad en el hogar.

La disposición de la “Línea Hombre a Hombre” es de 24 horas, los 365 días del año, al teléfono 800 900 43 21

Con estas acciones, se busca la construcción de masculinidades positivas, respetuosas, empáticas y conscientes.