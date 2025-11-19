¡Histórico! México clona a su primer borrego

El doctor José Ernesto Hernández Pichardo (d) y los investigadores Boris Ramos Serrano (i) y José Luis Rodríguez, junto a ovejas que serán clonadas (EFE)

Biotecnología animal — A pesar de no contar con el suficiente apoyo económico ni tener el equipo técnico especial, científicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) dieron un importante avance para la era de biotecnología animal en México, al lograr el nacimiento del primer borrego mexicano a través de este sistema de tecnología, con lo que se busca preservar especies en peligro de extinción.

El líder de la investigación, José Ernesto Hernández Pichardo, quien el pasado 1 de marzo vio nacer a la primera cría de oveja clonada viva tras décadas de trabajo a través de la técnica de transferencia de núcleos de células somáticas, calificó este proceso en el país como histórico, ya que este logro abre una ventana para “avanzar en muchas biotecnologías”.

Hernández Pichardo subrayó que este importante avance científico en una universidad pública “nos hace sentir muy orgullosos(…) El próximo año ya se cumplen 30 años de la clonación de Dolly (la primera oveja clonada en Escocia) y sí, se ha clonado en muchos países, pero en América Latina somos el sexto país”.

Para que se llegara a este momento clave para la ciencia, con el nacimiento del primer clon mexicano, tuvieron que pasar 14 años desarrollando tecnología de transferencia de núcleos en el Laboratorio de Manejo de la Reproducción de la UAM Xochimilco, en la Ciudad de México, a lo que se suman investigaciones por más de una década previa de fertilización in vitro y congelando muestras celulares desde los años 2000, explicó el investigador.

EQUINOS y TOROS

El líder de este logro científico reconoció que el empuje final para alcanzar la clonación de esta oveja llegó a partir de una colaboración con la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), en el Estado de México, donde se ha destacado por sus especialistas en la implantación de los embriones a un ser vivo, mientras que en la UAM Xochimilco son expertos en la producción embrionaria.

Hasta el momento no se ha definido cuál será el nombre del borrego clonado y que vive en Chapingo. Pero a la UAM acaban de llegar seis borregas para inyectarles directamente los embriones, sin pasar por una incubadora, otra técnica de micromanipulación que los investigadores quieren dominar, entre otros próximos pasos.

“Este es solo el principio. Lo que nosotros queremos(...) es recuperar aquel material genético de un cierto individuo con cierto valor que puede ser para producción (ganado) o de compañía (mascotas)”, resaltó por su parte José Luis Rodríguez, quien realiza su doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud en este laboratorio, especializándose en la técnica de inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI).

Así, los científicos investigan varias vertientes a partir de los resultados obtenidos de la oveja, pero ahora van por la clonación de caballos y toros.

PRESERVACIÓN

“El mismo procedimiento que se hizo con borrego se va a hacer con equinos y con toros. Es lo mismo: tomar una muestra de piel, cultivarla, obtener los ovocitos, quitarles su ADN, meter la célula somática, activar, reprogramar ese núcleo de la célula somática y ponerlos a desarrollar”, resumió Hernández Pichardo.

En tanto, Boris Ramos Serrano, quien investiga cómo a partir “del semen de un caballo que dejó hace muchos años de existir, tratar de recuperar a ese individuo”.

Asimismo, la bióloga Sarahí Hernández Martínez, que investiga el uso de células mesenquimales para mejorar la eficiencia de la clonación y quien participó en 2015 en la patente del primer embrión clonado de un borrego cimarrón, subrayó que el rescate de especies en riesgo de extinción es uno de los usos potenciales de este hito científico.

Sin embargo, advirtió que las barreras burocráticas frenan estos esfuerzos, como ocurrió en 2015, cuando pese a la patente, el embrión nunca pudo transferirse a un ser vivo.

Otras potencialidades de esta tecnología son la edición génica, la producción de biofármacos, e incluso, tener la cultura de conservar la piel de los animales domésticos “para que en un futuro se puedan clonar”. (Con información de EFE)

La Crónica de Hoy 2025