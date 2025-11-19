Gastos de turistas extranjeros en semana Automovilística de CDMX aumentó casi 10%

Gastos de visitantes en la semana de la Carrera Automovilística de Ciudad de México

Tusrismo CDMX — Un análisis realizado por Visa Consulting & Analyics durante la semana de la carrera de autos en la Ciudad de México, reveló que el gasto con tarjetas Visa aumentó 10 por ciento respecto al evento que se realizó del año anterior.

La secretaria de Turismo del Gobierno Federal, Josefina Rodríguez Zamora, comunicó que “estos resultados muestran cómo el turismo se consolida como un motor de bienestar y desarrollo. Los grandes eventos internacionales no sólo impulsan la economía, sino que fortalecen el orgullo, la hospitalidad y la identidad de nuestro país ante el mundo”.

Los resultados del análisis de Visa Consulting & Analyics colocan a Colombia, Argentina y Chile como los países que encabezaron el gasto durante estos días, aumentando su consumo aproximadamente 20 por ciento, en comparación con la semana de la carrera del 2024.

El estudio analiza el número de transacciones realizadas con tarjetas Visa de extranjeros en México durante la semana en la que se realizó la más reciente carrera de autos de la Ciudad de México (del 20 al 26 de octubre 2025) y lo comparó con la semana del mismo evento en 2024 (del 21 al 27 de octubre).

Adicionalmente, Francisco Valdivia, director general de Visa México, señaló que “la colaboración entre Visa y la Secretaría de Turismo permitió desarrollar estrategias innovadoras para entender mejor el impacto económico positivo que estos eventos deportivos generan en las ciudades y estar mejor preparados para ampliar los beneficios a más personas”.

El uso de pago sin contacto con tarjetas Visa creció alrededor de 45 por ciento, en comparación de la semana de la Carrera Automovilística de Ciudad de México del año anterior. Los principales lugares donde se dieron estos gastos fue en aerolíneas, restaurantes y hospedaje, con un aumento del 15 por ciento aproximadamente.

Para mejorar la experiencia de los turistas tanto nacionales como extranjeros en México, la Secretaria de Turismo y Visa impulsa a estrategia para acelerar la adopción de pagos digitales en el sector turístico. Dicha colaboración tiene el objetivo de que todo viajero pueda disfrutar de un pago rápido, seguro y confiable, generando al mismo tiempo un impacto positivo para el crecimiento económico regional en linea con el Plan México.

La Crónica de Hoy 2025