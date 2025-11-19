Marcha de la Generación Z: ¿Qué pasa entre jóvenes de “Creemos México” y Adán Augusto López? Organización juvenil “Creemos México” emite comunicado sobre las acusaciones hechas por Adán Augusto López (Andrea Murcia Monsivais y @creemosmex)

La organización juvenil “Creemos México” ha respondido a las acusaciones hechas por el senador de Morena Adán Augusto López, sobre supuesta relación con la marcha de la Generación Z.

El martes 18 de octubre, el senador Adán Augusto López, junto con el diputado Ricardo Monreal Ávila, dieron una conferencia de prensa respecto a los hechos sucedidos en la marcha de la Generación Z, que se llevó a cabo el sábado 15 de noviembre.

Adán Augusto declaró lo siguiente sobre la marcha del pasado sábado: “Es una embestida desde la parte más oscura de la derecha mexicana, incluso con participación internacional, la ultraderecha, el fascismo, quien es ahora, pues ya se quitaron la máscara”.

En esta conferencia, acusó a los partidos opositores de organizar la marcha; particularmente, responsabilizó a Claudio X. González, Roberto Madrazo y a Mauricio Ave.

“Es cierto que en los primeros días se pensó que era una convocatoria espontánea para la movilización del pasado sábado, pero pues no hay crimen perfecto, todo fue perfectamente orquestado”.

Además, mencionó que la primera convocatoria para la movilización se dio en Morelia, Michoacán, a través del grupo “Creemos México”, al cual acusa de estar financiado por la oposición.

Ante estas declaraciones, “Creemos México” emitió un comunicado en sus redes sociales el mismo día en que sucedió la conferencia de prensa.

¿Qué respondió el grupo “Creemos México”, acusados de organizar la marcha de la Generación Z?

Después de las declaraciones hechas por Adán Augusto López, “Creemos México” emitió un comunicado en sus redes sociales asegurando que no forman parte de la organización de la marcha de la Generación Z.

En el mensaje rechazan las acusaciones del senador y exigen su derecho de réplica, además de una disculpa pública, y responsabilizan al gobierno por cualquier agresión hacia los integrantes de la organización.

“Lo decimos de manera: nosotros, como miles de jóvenes más, acudimos como marchantes, no como convocantes. Estuvimos presentes [...] porque somos parte de una generación cansada de la violencia, del miedo y de la impunidad”.

A su vez, responsabilizan directamente a Adán Augusto López, a Ricardo Monreal, a Arturo Ávila, a Cynthia López Castro y a la presidenta de México por cualquier acto de intimidación o persecución que lleguen a tener los fundadores o cualquier participante de la organización.

“No nos intimidan. No nos callan. La marcha del 15 de noviembre fue una de las más grandes movilizaciones juveniles de los últimos años. Lo fue porque la realidad del país es insoportable [...]”.

El comunicado fue firmado por Jimena Villicaña Pérez y Carlos Moris Espinos Abouchard, fundadores de “Creemos México”.