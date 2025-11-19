México lamenta la muerte de dos connacionales en Torres del Paine al sur de Chile

SRE La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó la muerte de los dos mexicanos en un accidente ocurrido en el circuito conocido como la “O” de un parque en Chile (FB:SRE)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó el fallecimiento de dos mexicanos en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes, en el sur de Chile.

La SRE explicó que en cuanto se tuvo información oficial del accidente, la Embajada de México en Santiago atendió el caso y dio seguimiento con base en los reportes de las autoridades chilenas. La dependencia informó que mantiene comunicación con las autoridades locales y brinda apoyo directo a los familiares de las víctimas.

Trabajos de recuperación de los cuerpos en Torres del Paine

En Chile, las labores para recuperar los cuerpos comenzaron este miércoles, aunque las autoridades recalcaron que la velocidad de trabajo depende totalmente del clima; según el delegado presidencial de la Región de Magallanes, José Ruiz, los equipos aprovecharán cualquier ventana meteorológica para operar con apoyo de la Fuerza Aérea de Chile.

Los cuerpos serán trasladados a la ciudad de Puerto Natales, ubicada a unos 60 kilómetros del parque, una vez que las condiciones lo permitan.

Accidente en un destino popular de Chile

El incidente ocurrió en el circuito conocido como la “O”, uno de los recorridos más exigentes del parque por la dificultad del terreno y los cambios bruscos de clima.

El martes, autoridades chilenas confirmaron que en total murieron cinco excursionistas luego de extraviarse durante una fuerte tormenta que provocó nevadas y vientos de hasta 190 kilómetros por hora.