Para personas privadas de la libertad SSPC y CONADE fortalecen actividades

Concurso Nacional Penitenciario de Caminata Sincronizada con Precisión

Como parte de la colaboración entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), tuvo lugar la primera ceremonia de premiación del Concurso Nacional Penitenciario de Caminata Sincronizada con Precisión.

El coordinador general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Nahum Román Mendoza Roldán y el subdirector de Cultura Física de CONADE, Óscar Soto Carrillo, presidieron la ceremonia en las instalaciones de PRS.

Soto Carrillo, pro su parte reconoció el trabajo y el compromiso en equipo para impulsar estas actividades que fomentan la reinserción social a través del deporte.

El concurso convocó a centros penitenciarios estatales y federales para presentarles videos de rutinas de caminata sincronizada con precisión, en los que integraron elementos acrobáticos, gimnásticos o de danza.

Estas presentaciones contaron con un jurado especializado que pertenece a la Dirección de Activación Física y Recreación de la CONADE. añadiendo que también había especialistas en activación física provenientes de Cuba.

Después de revisar a los 30 finalistas a nivel nacional, el jurado escogió a los tres ganadores y les dio seis menciones honoríficas a centros que demostraron una participación destacada.

Este tipo de actividades fortalecen las estrategias de reinserción y promueven entornos penitenciarios más saludables, activos y orientados al desarrollo humano.