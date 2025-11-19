Pide Rector de la UNAM esclarecer detenciones de jóvenes participantes en marcha de la GenZ; autoridades obligadas, exige

Eduardo Lomelí El rector aseguró que se investigan las convocatorias para una presunta marca dentro de Ciudad Universitaria para este jueves 20 de noviembre.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, llamó a esclarecer las detenciones realizadas durante la marcha de la Generación Z del pasado sábado, luego de que diversos sectores acusaran al gobierno federal de criminalizar la protesta y aseguró que las autoridades están obligadas a indagar a fondo estos hechos.

Las autoridades —recalcó —están obligadas a investigar a fondo para determinar si las personas arrestadas realmente participaron en los actos de violencia registrados.

“Habrá que ver quiénes fueron los detenidos y también qué es lo que se les imputa. Se tendrán que llevar a cabo las investigaciones para determinar si realmente ellos fueron los que cometieron estos hechos de violencia y, de no ser el caso, se tendrá que buscar a los que realmente lo cometieron”, afirmó.

Cuestionado sobre los procesos legales que enfrentan varios participantes, Lomelí afirmó que es indispensable conocer quiénes fueron detenidos y cuáles son las imputaciones concretas.

Entrevistado en el Senado, el rector de la máxima casa de estudios del país reconoció que no cuenta con elementos suficientes para determinar si la actuación de la policía capitalina fue la correcta en la marcha de la Generación Z pues no observó el desarrollo completo de la manifestación

“Tendría que revisar con cuidado la información disponible”, dijo.

Respecto a la movilización convocada en redes sociales para este jueves dentro de Ciudad Universitaria, Lomelí señaló que la universidad no tiene claridad sobre el origen de la convocatoria, pues ni el nombre de la institución está correctamente mencionado en los mensajes que circulan.

Explicó que los llamados identifican al plantel como “Universidad Autónoma de México”, nombre que la institución no utiliza desde hace varias décadas.

“No sabemos si son realmente colectivos de la universidad o si son otras personas que están convocando a reunirse en la UNAM”, advirtió.

También detalló que la convocatoria es inusualmente amplia, sin precisar si se trata de una concentración o de una marcha.

Finalmente, el rector fue cuestionado sobre la estabilidad de las actividades académicas en la universidad, tras los recientes paros, suspensiones de labores y amenazas de bomba en algunos planteles.

Aseguró que, en términos generales, la UNAM ya recuperó la normalidad en su funcionamiento.

“La mayor parte de la universidad está trabajando con actividades presenciales, o sea que la estabilidad está ya recuperada”, sostuvo.