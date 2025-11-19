Pronóstico del clima: así impactará el frente frío 15 en México este jueves 20 de noviembre

Frente Frío 15 El SMN dio a conocer su pronóstico del clima para este jueves (Adolfo Vladimir)

El avance del frente frío 15 modificará de forma notable el estado del tiempo en México este jueves 20 de noviembre. El sistema recorrerá el norte y el noreste del país mientras interactúa con una vaguada polar, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, explicó el Servicio Meteorológico Nacional.

Esta combinación creará un escenario dominado por descensos de temperatura, viento intenso y un incremento de nubosidad que dará paso a lluvias en distintas regiones. A continuación, te presentamos el pronóstico del clima.

¿Qué estados serán los más afectados por el frente frío 15?

El impacto más severo se concentrará en el norte. Chihuahua, Coahuila y Durango enfrentarán rachas de entre 80 y 90 km/h, un ambiente frío durante gran parte del día y temperaturas mínimas que podrían desplomarse hasta entre -10 y -5 grados en zonas serranas durante la madrugada del viernes.

En Sonora también se prevé un descenso marcado de temperatura, acompañado de la posibilidad de nieve o aguanieve en áreas montañosas tanto de ese estado como de Chihuahua.

La franja norte de Baja California recibirá lluvias fuertes durante el paso del sistema, mientras que Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Guerrero también registrarán precipitaciones de consideración.

Las heladas más intensas se presentarán en serranías de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla también enfrentarán temperaturas de entre -5 y 0 grados. Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca reportarán valores de entre 0 y 5 grados en zonas elevadas.

¿Cómo estará el clima en CDMX este jueves 20 de noviembre?

La Ciudad de México amanecerá con un ambiente fresco que se acentuará en las zonas altas del sur.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias aisladas de baja intensidad y un cielo que permanecerá medio nublado, acompañado de temperaturas que podrían ubicarse entre 7 y 9 grados en las áreas centrales, mientras que en alcaldías como Tlalpan, Milpa Alta y Cuajimalpa el termómetro podría descender hasta los 5 grados. Durante el día, el clima se mantendrá estable con máximas cercanas a los 22 grados.