Ryan Wedding: esta es su red criminal y su pareja mexicana; así trafica droga el ex deportista olímpico

Miryam Andrea Castillo Moreno La esposa del ex atleta canadiense también es señalada por ayudar en la red de tráfico de drogas y pieza clave en las operaciones violentas.

El Gobierno de los Estados Unidos continúa investigando grupos del Crimen Organizado en México para evitar prácticas de lavado de dinero y tráfico de sustancias. El día de hoy, el FBI informó que Ryan Wedding, ex atleta olímpico, ha sido participante de una red ligada al Cártel de Sinaloa. La investigación también señala a su esposa, una mujer mexicana, de ser parte clave de la operación.

¿Quién es Ryan Wedding?

Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro y su Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), ha impuesto sanciones contra Ryan James Wedding, un exesquiador olímpico canadiense que ahora lidera una red criminal internacional dedicada al narcotráfico, el lavado de dinero y asesinatos. Según la OFAC, Wedding está fugado en México, desde donde continúa dirigiendo sus operaciones criminales.

The US Department of State offers a reward of up to $15 million for info leading to the arrest &/or conviction of #FBI Ten Most Wanted Fugitive Ryan James Wedding, wanted for allegedly running & participating in a transnational drug trafficking operation: https://t.co/YyLpIU4Nmi pic.twitter.com/3DdiopiL9W — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) November 19, 2025

Wedding fue parte del equipo de Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, pero después se habría convertido en uno de los principales traficantes de cocaína: su organización, según las autoridades, transportaba toneladas de esta droga desde Colombia y México hacia Estados Unidos y Canadá.

También, es acusado de liderar una organización criminal violenta que ha ejecutado múltiples asesinatos de bandas rivales y de agentes de investigación en Estados Unidos.

Esposa de Wedding es “pieza clave”

Una pieza clave en este entramado es su esposa, Miryam Andrea Castillo Moreno, ciudadana mexicana acusada de lavar dinero proveniente del narcotráfico y de participar en actos de violencia al servicio del imperio criminal de su pareja.

Además, otro aliado muy importante es Edgar Aaron Vázquez Alvarado, apodado “el General”, que presuntamente protegía a Wedding desde dentro de México gracias a sus conexiones con fuerzas del orden y empresas locales.

Daniela Alejandra Acuna (izquierda) Miryam Andrea Castillo Moreno (derecha) La esposa mexicana de Ryan Wedding también es señalada por ser parte de la red criminal.

En su estructura criminal también figura Carmen Yelinet Valoyes Flórez, ciudadana colombiana que gestionaba un círculo de prostitución de lujo en México y que ha participado en el asesinato de un testigo federal, según documentos de la OFAC.

¿Cómo opera la red criminal de Ryan Wedding?

Para blanquear sus ganancias ilícitas, Wedding usa una red financiera transnacional: sus fondos fluyen entre criptomonedas y empresas fachada. Entre sus operadores financieros están el joyero canadiense Rolan Sokolovski, quien usa su tienda “Diamond Tsar” para ocultar dinero sucio, y el exmilitar italiano Gianluca Tiepolo, encargado de administrar lujosos autos y motocicletas, así como propiedades registradas a nombre de terceros para evitar rastros.

Como resultado de las sanciones, todos los bienes de Wedding y su red que estén bajo jurisdicción de Estados Unidos o manejados por personas estadounidenses han sido bloqueados.