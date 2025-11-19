Si Fonden existiera, 15 mil 700 mdp se habrían quedado en el camino de la corrupción: Ariadna Montiel

CDMX — Al comparecer ante la Cámara de Diputados, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, aseguró que si en 2025 existiera el “añorado” Fonden los apoyos por 15 mil 700 millones de pesos para personas afectadas por fenómenos naturales, como huracanes y fuertes lluvias, estos recursos habrían tardado en llegar meses o años o se habrían perdido en el camino de la corrupción.

La encargada de la política social del gobierno federal rindió un informe de labores como parte de la glosa del primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ante el pleno camaral resaltó que por los huracanes ‘John’ y ‘Erick’ en los estados de Guerrero y Oaxaca. También, por las lluvias intensas, al municipio de Nezahualcóyotl, en el estado de México, se atendió a un total de 320 mil personas.

“Si todavía existiera el Fonden, ese tanto añorado Fonden, estos apoyos todavía no llegarían. Habrían tardado meses o años, o tal vez se hubieran perdido en el camino de la corrupción”, dijo Montiel Reyes al detallar que habitantes de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz que se vieron afectados por un fenómeno de lluvias intensas, que afectó 104 mil viviendas, ya recibieron la totalidad de sus apoyos.

Destacó que se destinaron 20 mil pesos como apoyo de limpieza de sus viviendas. Entre 15 y 70 mil pesos para la reconstrucción y rehabilitación de las mismas, 50 mil pesos para quien perdió su cultivo, y de 20 a 50 mil pesos para quienes se vieron afectados en sus locales comerciales.

La funcionaria federal aseguró que el operativo de pago se realizó en 119 municipios de estos 5 estados.

“En total en este año la atención para afectados por los fenómenos naturales ha tenido una inversión de 15 mil 700 millones de pesos, solo de apoyos directos a la población”.