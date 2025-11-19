¿Sigue bloqueado Bet365?: Casino da nuevo mensaje a sus usuarios

En medio de reportes de usuarios sobre dificultades para acceder a sus cuentas y realizar operaciones dentro de la plataforma, la casa de apuestas bet365 emitió un comunicado en el que reconoce la existencia de problemas técnicos y asegura que ya trabaja para solucionarlos lo antes posible.

A través de un mensaje dirigido a sus clientes, la empresa agradeció la “constante paciencia” de los usuarios mientras su equipo intenta restablecer los servicios con normalidad. De acuerdo con la comunicación, la compañía está colaborando con todos sus agentes y personal técnico para identificar el origen de las fallas y así dar una solución integral que permita regresar al funcionamiento habitual.

En el comunicado, Bet365 subraya que, a pesar de las fallas operativas, los usuarios pueden estar tranquilos respecto a la seguridad de sus recursos. La plataforma afirma que los fondos de cada cuenta permanecen “a salvo y seguros”, lo que busca transmitir confianza a los jugadores que han expresado preocupación por no poder ingresar o realizar movimientos temporariamente.

La Secretaría de Hacienda ordenó el bloqueo de acceso a 13 casinos físicos y digitales como parte de una investigación por presunto lavado de dinero. El objetivo de dicha investigación es impedir la operación de plataformas que no cuentan con permiso directo de la Secretaría de Gobernación (Segob).

¿Cuándo se restablecerá el servicio de Bet365?

La empresa aún no detalla cuánto tiempo estimado se tomará para restablecer por completo el servicio. En redes sociales, usuarios han reportado desde la mañana dificultades diversas, como imposibilidad para iniciar sesión, demoras en la verificación de identidad, fallos al cargar apuestas en curso o problemas para consultar el saldo disponible. Aunque bet365 no ha confirmado oficialmente si estos incidentes están relacionados entre sí, el mensaje publicado sugiere que los inconvenientes están siendo atendidos como parte de una misma situación general.

Por ahora, la empresa pide paciencia a los usuarios y se compromete a continuar informando conforme avance la resolución del problema. Mientras tanto, los apostadores deberán esperar a que los servicios regresen a su funcionamiento habitual, pues no se han compartido plazos concretos.

La situación ha generado inquietud entre jugadores frecuentes, especialmente debido a la naturaleza financiera de la plataforma. Sin embargo, la aseguración explícita sobre la protección de los fondos ofrece un mensaje de calma frente a las dudas habituales que surgen cuando una casa de apuestas experimenta fallas técnicas.

En las próximas horas o días se espera que bet365 emita actualizaciones más detalladas sobre el restablecimiento total de sus operaciones. Por ahora, la compañía mantiene su postura de transparencia al reconocer el problema y trabajar para solucionarlo, reiterando que sus clientes serán informados de cualquier novedad.