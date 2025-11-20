Asesinan a Lauro Orozco, exalcalde de Ignacio Zaragoza, Chihuahua El exalcalde de Ignacio Zaragoza, Chihuahua, habría sido encontrado muerto dentro de su vehículo. (@Lauro Orozco)

Fue asesinado Lauro Orozco, exalcalde de Ignacio Zaragoza, Chihuahua, la tarde del miércoles 19 de noviembre, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Según los primeros reportes, a las 14:19 horas, el radio operador de Seguridad Pública habría informado a los agentes ministeriales sobre el fallecimiento de un hombre, todavía sin identificar, en la calle Josefa Ortiz de Domínguez sin número, del municipio Ignacio Zaragoza.

En el lugar de los hechos, las autoridades se encontraron con una camioneta tipo pick up color gris de la marca Chevrolet; a bordo del vehículo se encontraba el cuerpo sin vida del exalcalde.

De acuerdo con las descripciones de las autoridades, el cuerpo presentaba a primera vista dos orificios de entrada: uno en el pómulo izquierdo con orificio de salida ojo derecho y otro orificio de entrada sin salida en la región del cuello del lado izquierdo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua ha dado a conocer que iniciaron las investigaciones para esclarecer el homicidio del exalcalde de Ignacio Zaragoza.

Mientras que en las primeras averiguaciones se entrevistó a un familiar, el cual declaró que Lauro Orozco habría salido de su casa para ir a una bodega donde guardaba cerveza, ya que tenía un negocio de venta de vinos y licores.

Asimismo, en el sitio aseguraron dos teléfonos celulares y dos casquillos percutidos calibre. 9mm, los cuales fueron embalados. Por otra parte, la fiscalía informa que el levantamiento y traslado del cuerpo estuvo a cargo de personal del SEMEFO para la necropsia que corresponde por ley.

¿Quién fue Lauro Orozco Gómez?

Lauro Orozco Gómez fue alcalde del municipio Ignacio Zaragoza en Chihuahua durante dos periodos consecutivos, iniciando en 2021, y concluyó su mandato el año pasado en el 2024.

Antes de finalizar su cargo como alcalde municipal, entregó 32 casas a madres solteras y sus familias, compartiendo el momento en su perfil:

“A unas horas de concluir mi mandato como presidente municipal de mi bello municipio de Ignacio Zaragoza, realicé la entrega de la documentación oficial que avala la propiedad de las 32 casitas que en coordinación con el gobierno del estado construimos para beneficio de 32 madres solteras y sus familias.”

Participó en las elecciones del 2024 para contender como diputado local junto con el partido Movimiento Ciudadano. Por lo que, tras la noticia de su fallecimiento, el partido compartió sus condolencias hacia la familia de Lauro Orozco Gómez.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos los habitantes de Ignacio Zaragoza, convencidos de que su trabajo perdurará en la memoria de quienes compartieron con él la misión de trabajar por el noroeste.” Expresaron en sus redes sociales.

Hasta el momento no se ha informado sobre posibles culpables, por lo que solo queda esperar a que las investigaciones avancen y la situación se esclarezca.