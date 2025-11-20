¿Cómo va hoy la México-Querétaro?: Reporte del jueves 20 de noviembre

Carretera (Fernando Carranza García)

Una nueva operación de transportes de grandes dimensiones detuvo esta vialidad durante la madrugada de este jueves 20 de noviembre, una de las más afectadas por marchas y bloqueos cotidianos por demandas sociales. Aunque hoy no se han presentado manifestaciones, sí hay carga vehicular en diferentes puntos. Te decimos cómo va la carretera México-Querétaro

Así va la México-Querétaro este jueves 20 de noviembre

Por segundo día consecutivo, los Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) anunciaron que habría un cierre parcial de la vialidad debido al paso de vehículos de grandes dimensiones durante la madrugada entre el kilómetro 73 y 60 con dirección a Ciudad de México. Dicho bloqueo concluyó a las 5:00 horas tal como estaba programado.

No obstante, la autopista se mantiene con carga vehicular importante, de acuerdo con reportes matutinos de la CAPUFE. Estos se encuentran del kilómetro 114 al 109 con dirección a Querétaro y del 37 al 55 con dirección a CDMX. Por ello, han activado operativos conjuntos con la Guardia Nacional para ayudar a agilizar el movimiento.