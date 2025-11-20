En operativos coordinados en Sinaloa, detienen a 15 generadores de violencia que operaban en el norte del país

Capturas en Sinaloa Uno de los detenidos contaba con tres órdenes de aprehensión por homicidio

En dos acciones distintas en el estado de Sinaloa, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con autoridades locales, detuvieron a 15 generadores de violencia que operaban tanto en Tijuana, Baja California, como en diversas regiones de Sinaloa.

Los efectivos desarrollaron líneas de investigación que permitieron ubicar el municipio de Culiacán como la zona de residencia de José Socorro “N”, quien es identificado como líder de una célula criminal en Tijuana, Baja California, en donde se le considera uno de los principales generadores de violencia.

José Socorro “N” cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio, entre las que se encuentra un feminicidio ocurrido el 11 de septiembre de 2025, al interior de un domicilio en Tijuana, Baja California.

Tras su detención, será trasladado al municipio de Tijuana, Baja California, donde es requerido por un Juez de Control, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Por otra parte, en Navolato, tras recibir una denuncia ciudadana al número telefónico 089, donde reportaban la presencia de personas armadas en un hotel de la localidad, los elementos de seguridad acudieron de manera inmediata a verificar la situación.

En el lugar, los agentes del Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del estado, detuvieron a 14 personas, tres de ellas extranjeras, se aseguraron 13 armas largas y una ametralladora.