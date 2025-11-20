Estas escuelas cambiarán su horario por frío y lluvias este viernes 21 de noviembre de 2025

El Frente Frío 15 ya comenzó a azotar varias zonas del norte y noreste de México, provocando lluvias intensas, heladas y un ambiente que da escalofríos, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tomó cartas en el asunto y anunció una modificación temporal en los horarios de ingreso para los planteles de nivel básico en algunos municipios de Sonora.

¿Por qué las escuelas de Sonora modificaron su horario?

La medida ha sido tomada con el fin de salvaguardar la integridad física de los alumnos, docentes y personal de los planteles que podrían verse afectados por el frío extremo y las precipitaciones, así como por las heladas que se estiman en zonas serranas donde las temperaturas podrían llegar hasta los -10 °C.

Además, se estima que el frente frío llegue acompañado de una vaguada polar, lo cual es una intrusión de aire ártico que desestabiliza el clima regional y amplifica las condiciones de riesgo para la comunidad.

¿Qué escuelas y de qué municipios modifican su horario por el mal clima?

La medida aplica para todas las escuelas, son importar si son públicas o privadas de nivel básico ubicadas en estos municipios de Sonora:

Arivechi

Arizpe

Bacadéhuachi

Bacerac

Bacoachi

Bavispe

Cananea

Fronteras

Huachinera

Ímuris

Nácori Chico

Nogales

Sahuaripa

Santa Cruz

Yécora

El horario de entrada se retrasará una hora durante los días jueves 20 y viernes 21 de noviembre para evitar que los menores ingresen al plantel cuando el frío es más intenso.