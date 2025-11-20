Estas personas cobran hoy 20 de noviembre $6,200 pesos de la Pensión Bienestar 2025

La Pensión del Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un apoyo social del Gobierno de México dirigido a hombres y mujeres con 65 años o más. Su objetivo: garantizar un ingreso en la vejez. Para el bimestre noviembre-diciembre de 2025, el monto corresponde a $6,200 pesos, el cual se entregará mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quiénes cobran su pensión hoy, 20 de noviembre de 2025?

Este jueves 20 de noviembre toca el depósito para las personas cuya primera letra del primer apellido es P o Q. Cabe recordar que no es necesario acudir el mismo día a retirar tu dinero; este permanece en la cuenta hasta que lo necesites.

Calendario completo del bimestre noviembre-diciembre 2025 de la Pensión del Bienestar de las Personas Adultas Mayores

El calendario de pagos se extiende del 3 al 27 de noviembre, con fechas escalonadas según la letra inicial del primer apellido, para evitar la saturación en las sucursales del Banco del Bienestar.

Letra A: lunes 3

B: martes 4

C: miércoles 5 y jueves 6

D, E, F: viernes 7

G: lunes 10 y martes 11

H, I, J, K: miércoles 12

L: jueves 13

M: viernes 14 y martes 18

N, Ñ, O: miércoles 19

P, Q: jueves 20

R: viernes 21 y lunes 24

S: martes 25

T, U, V: miércoles 26

W, X, Y, Z: jueves 27

Esta será la última dispersión del año para este programa social. Si tu apellido empieza con P o Q, este jueves 20 de noviembre es el día en que te toca recibir tu apoyo de $6,200 pesos por la Pensión del Bienestar 2025.