Intentaron asesinar a Carlos Manzo en una gasolinera previo al homicidio: Harfuch

Omar García Harfuch , reveló que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) intentaron asesinar al exalcalde de Uruapan desde el 30 de octubre

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) intentaron asesinar al exalcalde de Uruapan desde el 30 de octubre, cuando lo ubicaron en una gasolinera. Durante una entrevista con Azucena Uresti, el funcionario explicó que los agresores incluso enviaron fotografías al grupo de mensajería donde coordinaban el ataque, pero no pudieron concretarlo.

CJNG habría castigado a sicarios por fallar primer atentado

García Harfuch detalló que, tras fallar en ese primer intento, los sicarios fueron castigados por la propia organización criminal. Según lo declarado por los detenidos, la célula delictiva los sometió a agresiones físicas y los mantuvo privados de la libertad durante varios días como reprimenda por no cumplir con la orden principal.

Entre los implicados se identificó a Víctor Manuel “N”, de 17 años, señalado como el responsable de disparar en al menos siete ocasiones contra el entonces alcalde Carlos Manzo. Además, se mencionó a Ramiro “N”, quien fungía como instructor del grupo y era el encargado de entrenar en el uso de armas, así como de aplicar los castigos internos a quienes incumplían las indicaciones.

El secretario añadió que algunos de estos sicarios aparecieron muertos en la carretera Uruapan–Paracho, incluido el propio Ramiro “N”. Las primeras hipótesis señalan que estos homicidios habrían sido ordenados para frenar el avance de las investigaciones sobre el asesinato del exalcalde y evitar que los responsables revelaran detalles operativos.

De acuerdo con las autoridades, las instrucciones provenían de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, quien había ordenado atacar a Carlos Manzo “a como diera lugar”. La planeación del crimen se coordinó mediante un chat de mensajería donde se intercambiaba la ubicación del exedil, fotografías y directrices precisas para concretar el atentado que finalmente terminó con su vida.